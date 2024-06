Menlu AS Blinken temui Prabowo bahas gencatan senjata Gaza di Yordania

Met with Indonesian Defense Minister and President-Elect @prabowo, as well as @MalaysiaMFA Foreign Minister Dato’ Seri Mohamad Hasan here in Jordan. We talked about the importance of Hamas accepting the ceasefire proposal that is on the table. pic.twitter.com/v7KToJS62D



— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 11, 2024

Jakarta. (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken bertemu Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas proposal gencatan senjata Gaza saat berada di Yordania.Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (11/6), menyebut Blinken berterima kasih kepada Prabowo atas dukungan Indonesia terhadap proposal gencatan senjata."Menlu AS berterima kasih kepada Menhan atas dukungan Indonesia terhadap proposal untuk mencapai gencatan senjata segera di Gaza, dan mengamankan pembebasan semua sandera," ujar dia.Selain itu, Miller mengatakan Blinken dan Prabowo membahas bagaimana proposal tersebut akan menguntungkan baik bagi Israel maupun Palestina.Blinken kembali mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto atas kemenangannya dalam pemilu Indonesia baru-baru ini, dan menegaskan kembali komitmen AS untuk mengimplementasikan Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia, kata Miller."Bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden Terpilih @prabowo, serta Menteri Luar Negeri @MalaysiaMFA Dato' Seri Mohamad Hasan di Yordania. Kami berbicara tentang pentingnya Hamas menerima proposal gencatan senjata yang sedang dibahas,” demikian tulisan Menlu Blinken di akun X-nya.

