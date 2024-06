Pekan Film China pertama di wilayah Irak resmi dibuka

Sulaymaniyah (ANTARA) - Pekan Film China (Chinese Film Week) pertama di wilayah semiotonom Kurdistan Irak resmi dibuka pada Selasa (11/6) di Kota Sulaymaniyah, dengan hampir 100 perwakilan menghadiri upacara pembukaan acara tersebut.Konsul Jenderal China di Erbil Liu Jun menyampaikan bahwa Pekan Film China tidak hanya menandakan makin mendalamnya pertukaran budaya antara China dan Irak, tetapi juga memperkaya kemitraan strategis antara kedua pihak.Gubernur Provinsi Sulaymaniyah Haval Abubakir menuturkan bahwa makin banyak warga di wilayah Kurdistan yang ingin mengetahui lebih banyak tentang China, pembangunan ekonomi, sejarah, maupun budaya negara tersebut.Abubakir berharap Pekan Film China dapat berperan sebagai jendela bagi masyarakat wilayah Kurdistan untuk lebih memahami China dan meningkatkan pertukaran antarmasyarakat.Pekan Film China, yang diselenggarakan bersama oleh Konsulat Jenderal China di Erbil, China Movie Channel, serta Kurdsat Broadcasting Corporation, merupakan salah satu kegiatan budaya yang diadakan untuk merayakan 75 tahun berdirinya Republik Rakyat China.Dalam acara itu, lima film China akan ditayangkan, termasuk "Beginning Of the Great Revival" dan "The Bugle from Gutian".

