Presiden Xinhua dan Associated Press bertemu, bahas kerja sama media

New York City (ANTARA) - Presiden Kantor Berita Xinhua Fu Hua mengadakan pembicaraan dengan Presiden sekaligus CEO Associated Press (AP) Daisy Veerasingham di New York, pada Rabu (12/6)."AP merupakan mitra penting bagi Xinhua, dan kedua belah pihak telah menjalin hubungan baik untuk waktu yang lama," kata Fu.Fu mengungkapkan harapannya agar kedua belah pihak dapat terus memperluas kerja sama di bidang pemberitaan dan layanan informasi, memperkuat pertukaran dalam penerapan teknologi-teknologi baru di industri media, dan mempererat kerja sama di bawah mekanisme multilateral.Veerasingham menilai bahwa AP dan Xinhua memiliki hubungan yang sudah terjalin selama lebih dari 50 tahun, dan hubungan ini sudah teruji oleh waktu."Kita telah melihat banyak perubahan di dunia, tetapi saya pikir hubungan yang telah terjalin sejak lama antara kedua organisasi ini merupakan indikator yang sangat penting tentang bagaimana kita dapat memperkuat hubungan kita di tahun-tahun mendatang," ujar Veerasingham.Kedua belah pihak bertukar salinan kontrak perjanjian kerja sama mengenai distribusi foto, video, dan pernyataan pers, serta mendiskusikan tantangan dan peluang seperti pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan peliputan ajang Olimpiade mendatang.

Pewarta: Xinhua

Editor: Imam Budilaksono

