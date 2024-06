Raksasa baterai asal China CATL mulai pembangunan pabrik di Beijing

Beijing (ANTARA) - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), produsen baterai lithium-ion otomotif terbesar di China, memulai pekerjaan konstruksi pabrik baterai pertamanya di China utara pada Selasa (18/6), seperti diumumkan perusahaan tersebut.Pabrik itu, yang mencakup area seluas sekitar 260.000 meter persegi, terletak di Kawasan Pengembangan Ekonomi-Teknologi Beijing. Pabrik tersebut akan dibangun dalam dua tahap dan dijadwalkan mulai berproduksi pada 2026.Pabrik yang merupakan usaha patungan (joint venture) dengan sejumlah mitra seperti Xiaomi dan Beijing Automotive Group Co., Ltd. tersebut akan memproduksi baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). CATL merupakan pemegang saham pengendali pabrik itu.Menurut SNE Research, volume konsumsi baterai EV CATL menduduki peringkat pertama di seluruh dunia selama tujuh tahun berturut-turut, menguasai 36,8 persen pangsa pasar baterai EV global pada 2023.Baterai EV CATL juga telah memimpin pangsa pasar pengiriman baterai penyimpanan energi global selama tiga tahun berturut-turut, dengan pangsa pasar global sebesar 40 persen pada 2023.Berkantor pusat di Ningde, Provinsi Fujian, China timur, CATL telah menandatangani kontrak pasokan dengan beberapa produsen mobil global, seperti BMW, Volkswagen, Daimler, dan Honda.

