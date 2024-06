Indonesia berpartisipasi dalam SelectUSA Investment Summit 2024

Baca juga: Indonesia targetkan investasi AS 6 miliar dolar untuk pariwisata hijau

Baca juga: RI undang investor Amerika Serikat garap 69 proyek prioritas

Baca juga: RI dipilih AS jadi destinasi investasi untuk bisnis cip semikonduktor

Jakarta (ANTARA) - Lebih dari 80 delegasi dari Indonesia akan berpartisipasi dalam SelectUSA Investment Summit 2024 yang diselenggarakan pada 23-26 Juni 2024 di National Harbor, Maryland, Amerika Serikat.Menurut keterangan tertulis Kedubes AS di Jakarta, Rabu, delegasi Indonesia itu terdiri dari perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pejabat pemerintah Indonesia dari berbagai daerah.“Jumlah ini melampaui partisipasi Indonesia sebelumnya sejak penyelenggaraan KTT pada 2014,” kata Wakil Duta Besar AS Jason P. Rebholz.Dia mengatakan bahwa partisipasi 80 investor masa depan dari berbagai sektor dan wilayah di Indonesia itu juga merupakan salah satu tonggak sejarah dalam peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS.Rebholz mencatat bahwa representasi yang beragam menegaskan peningkatan minat dan kepercayaan diri para investor Indonesia untuk menjajaki peluang di AS.SelectUSA adalah program pemerintah AS yang dipimpin oleh Departemen Perdagangan AS yang fokus untuk memfasilitasi investasi bisnis yang menciptakan lapangan kerja ke AS.Program itu juga meningkatkan kesadaran akan peran penting kemitraan internasional dalam menciptakan kemakmuran ekonomi secara luas.SelectUSA Investment Summit mempertemukan ribuan investor dari seluruh dunia dan memberikan mereka wawasan, sumber daya dan kesempatan berjejaring dengan pejabat pembangunan ekonomi negara bagian AS untuk memfasilitasi keputusan investasi di AS.Para peserta juga akan terhubung dengan pejabat pemerintah di berbagai tingkatan, termasuk perwakilan lokal, negara bagian dan federal.Para pejabat itu memiliki peran penting dalam memfasilitasi kesepakatan investasi dan memastikan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis.SelectUSA Investment Summit merupakan acara penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan membina kemitraan internasional yang bermanfaat bagi ekonomi AS dan investor Indonesia, untuk mendukung Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-AS.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia

Editor: Yuni Arisandy Sinaga

Copyright © ANTARA 2024