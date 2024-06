China gelar Pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Dalian

Beijing (ANTARA) - Pertemuan Tahunan New Champions ke-15, yang merupakan bagian dari Forum Ekonomi Dunia akan digelar dari 25 hingga 27 Juni di Dalian, Provinsi Liaoning, China, dengan tujuan membentuk visi terpadu untuk pembangunan.Pernyataan itu disampaikan direktur departemen kerja sama internasional Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China Pan Jiang dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada Selasa (18/6).Pan mengatakan bahwa dengan mengusung tema "Next Frontiers for Growth", Pertemuan Tahunan New Champions 2024 akan mempertemukan para pemimpin global dari berbagai sektor untuk bersama-sama menggali pendorong dan jalur inovatif demi kemajuan ekonomi global."Melalui dialog dan kolaborasi yang kuat, konferensi ini bertujuan membentuk visi terpadu untuk pembangunan," kata Pan,Dia menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga akan menyajikan peluang-peluang yang muncul dari perjalanan modernisasi China kepada masyarakat internasional.Acara tahunan di Dalian itu akan mempertemukan sekitar 1.600 pemimpin dari kalangan pelaku bisnis, pemerintah, masyarakat sipil, organisasi internasional, dan akademisi untuk menjalin kemitraan dan mencari solusi inovatif berorientasi dampak yang dapat memacu pemulihan ekonomi global, ungkap para pejabat dalam konferensi pers tersebut."Dalian akan meningkatkan pengaruh forum tersebut dengan keterbukaan dan inklusivitasnya," kata Wali Kota Dalian Chen Shaowang.Ketua China Raya (Greater China) di Forum Ekonomi Dunia Liming Chen mengatakan bahwa pertemuan itu akan memberikan kesempatan yang tepat waktu untuk secara kolaboratif memajukan potensi inovasi yang dinamis dan menyiapkan panggung bagi momentum ekonomi yang berkelanjutan, di kawasan ini maupun yang lebih luas."Dalam menghadapi tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan kolaborasi dan inovasi tidaklah dilebih-lebihkan," kata pendiri sekaligus Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia Klaus Schwab dalam sebuah pesan tertulis.Schwab menilai pertemuan Tahunan New Champions akan menyediakan platform unik bagi para pemimpin untuk berkumpul, berbagi wawasan, dan mendorong solusi berwawasan ke depan yang dapat membentuk masa depan ekonomi global.Dalam pertemuan itu, enam topik utama akan dibahas, yakni ekonomi global baru; China dan dunia; kewirausahaan di era AI; ranah-ranah baru bagi industri; investasi pada sumber daya manusia; serta pengaitan iklim, alam, dan energi.

