Al-Safiyyah Museum and Park jadi daya tarik jamaah di Madinah

Madinah, Arab Saudi (ANTARA) - Al-Safiyyah Museum and Park di Kota Madinah, Arab Saudi, menjadi contoh tempat wisata dan budaya yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan hiburan.Museum tersebut menawarkan banyak elemen inovatif yang memperkaya pengalaman para pengunjung saat berada di Kota Madinah, Arab Saudi.Dengan memiliki luas lebih dari 4.400 meter persegi, Al-Safiyyah Museum and Park terletak di area tengah bagian selatan Masjid Nabawi.Proyek Museum tersebut mencakup taman budaya dan area pameran museum yang memanfaatkan kemampuan audiovisual terintegrasi, serta area untuk layanan komersial dan rekreasi guna memenuhi keperluan seluruh pengunjung.Desain arsitektur Al-Safiyyah Museum terinspirasi dari warisan Kota Madinah. Kebun palem yang disusun bertingkat dan dikelilingi kolam serta air mancur, menciptakan lingkungan yang menarik bagi para pengunjung.Kantor berita Saudi Press Agency (SPA) mendokumentasikan momen peziarah dari seluruh dunia yang mengunjungi museum dan menikmati beragam pameran budaya.Salah satu yang menjadi sorotan adalah "Story of Creation" museum yang secara komprehensif menampilkan awal mula kisah penciptaan alam semesta hingga kisah para nabi dan rasul dalam berbagai bahasaMuseum Story of Creation mengandalkan pendekatan naratif yang memungkinkan para pengunjung untuk menggali pengetahuan.Sumber: Saudi Press Agency

