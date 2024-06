Sepasang panda raksasa tinggalkan kampung halaman untuk dikirim ke AS

Chengdu (ANTARA) - Dua ekor panda raksasa pada Rabu (26/6) malam waktu setempat bertolak dari Kota Ya'an di Provinsi Sichuan, China barat daya, untuk mengawali kerja sama perlindungan panda raksasa internasional selama 10 tahun di Amerika Serikat (AS).Pemberangkatan kedua panda tersebut menandai babak baru kerja sama perlindungan panda raksasa antara China dan AS, menyusul perjanjian antara Asosiasi Konservasi Margasatwa China dan Kebun Binatang San Diego yang ditandatangani pada Februari lalu.Yun Chuan, seekor panda jantan berusia lima tahun, dan Xin Bao, seekor panda betina berusia empat tahun, terpilih dari Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa China (China Conservation and Research Center for the Giant Panda/CCRCGP). Keduanya didampingi oleh para penangkar dan dokter hewan yang berpengalaman selama perjalanan.Pasangan panda raksasa tersebut akan transit di Hong Kong terlebih dahulu dan dijadwalkan tiba di AS pada Kamis (27/6).CCRCGP telah melakukan kerja sama penelitian ilmiah dengan Kebun Binatang San Diego selama lebih dari 25 tahun, dengan hasil yang bermanfaat dalam perlindungan, penangkaran, dan pengendalian penyakit panda raksasa, serta edukasi publik terkait.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

