China-Eurasia Expo ke-8 resmi dibuka di Xinjiang, China barat laut

Dua pembeli berbicara dengan seorang staf dari stan Ghana dalam ajang China-Eurasia Expo kedelapan di Urumqi, Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, pada 26 Juni 2024. (Xinhua/Ding Lei)

Pengunjung menyaksikan sebuah penampilan di stan Malaysia dalam ajang China-Eurasia Expo kedelapan di Urumqi, Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, pada 26 Juni 2024. (Xinhua/Ding Lei)

Pengunjung berjalan keluar dari tempat utama Pameran China-Eurasia ke-8 di Urumqi, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China barat laut, pada 26 Juni 2024. (Xinhua/Chen Shuo)

Pengunjung mengamati peralatan pengeboran di stan Dongfang Electric Corporation China dalam ajang China-Eurasia Expo kedelapan di Urumqi, Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, pada 26 Juni 2024. (Xinhua/Ding Lei)

Seorang sukarelawan belajar bermain drum di stan Ghana pada Pameran China-Eurasia ke-8 di Urumqi, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China barat laut, 26 Juni 2024. (Xinhua/Ding Lei)

Seorang pengunjung berfoto bersama dengan anggota staf stan Malaysia pada Pameran China-Eurasia ke-8 di Urumqi, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China barat laut, 26 Juni 2024. (Xinhua/Ding Lei)

Urumqi (ANTARA) - China-Eurasia Expo kedelapan, yang diselenggarakan di Xinjiang International Convention and Exhibition Center di kaki Pegunungan Tianshan, resmi dibuka pada Rabu (26/6) di Urumqi, Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut.Mengusung tema "Peluang Baru Jalur Sutra, Vitalitas Baru untuk Kerja Sama Eurasia" (New Opportunities of Silk Road, New Vitality for Eurasian Cooperation), pameran tersebut akan berlangsung hingga Minggu (30/6). Pameran itu menarik 1.900 lebih partisipan dari 50 negara, kawasan, dan organisasi internasional, yang menampilkan lebih dari 6.000 jenis produk.

Pewarta: Xinhua

Editor: Ade irma Junida

Copyright © ANTARA 2024