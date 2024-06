Pemuda Ethiopia ikuti pelatihan menulis KBRI Addis Ababa

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 30 orang pemuda Ethiopia mengikuti kegiatan pelatihan menulis di media massa yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar RI Addis Ababa di sebuah hotel di kota Arba Minch.Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika, Al Busyra Basnur, melalui keterangan resmi KBRI Addis Ababa diterima di Jakarta pada Kamis, mengatakan bahwa pelatihan menulis diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menulis pemuda Ethiopia.Terutama, lanjutnya, agar para pemuda Ethiopa mampu menulis dengan baik tentang Indonesia dan Ethiopia.Pelatihan dibimbing langsung oleh Duta Besar Al Busyra Basnur yang juga penulis dan mantan wartawan dengan lima orang nara sumber yang berasal dari kalangan pemuda Ethiopia.Mereka adalah Selamawit, Lidya, Evelyn, Getayawkal dan Yared yang merupakan mahasiswa Universitas Arba Minch.Menariknya, lima mahasiswa itu merupakan bagian dari 15 pemuda Ethiopia yang menulis buku berjudul “Indonesia in the Hearts and Minds of Ethiopian Youth” yang akan diluncurkan secara resmi dan didiskusikan pada Sabtu, 29 Juni mendatang. Duta Besar Al Busyra Basnur pun terlibat sebagai editor buku tersebut.Kedutaan Besar RI Addis Ababa terus mendorong generasi muda Ethiopia untuk menulis buku bersama-sama dengan pemuda Indonesia. Hingga kini, KBRI Addis Ababa telah menerbitkan 10 buku yang ditulis oleh pemuda, akademisi, dan tokoh terkemuka Ethiopia dan Indonesia.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan

Editor: Arie Novarina

Copyright © ANTARA 2024