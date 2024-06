Yen Jepang jatuh lampaui level 160 terhadap dolar AS

Tokyo (ANTARA) - Yen Jepang jatuh melampaui level 160 (1 yen = Rp102) terhadap dolar AS pada Rabu (26/6) untuk kali pertama sejak akhir April sehingga memicu ekspektasi kemungkinan intervensi pembelian yen lainnya.Dolar AS diperdagangkan di angka 160,05 yen pada satu titik di hari itu, menandai level terlemah mata uang Jepang sejak 29 April, karena pembelian di tengah ekspektasi perbedaan suku bunga antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) akan tetap lebar.Pada 29 April ketika mata uang AS sempat naik menjadi 160,24 yen, yang merupakan level tertinggi dalam 34 tahun, pemerintah Jepang dan Bank of Japan tampaknya melakukan intervensi pasar dan menghabiskan sekitar 9,8 triliun yen untuk menopang mata uang mereka.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

Copyright © ANTARA 2024