Delegasi Perpusnas kunjungi Rusia, jalin kerja sama internasional

Jakarta (ANTARA) - Delegasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melakukan kunjungan ke Rusia dalam upaya mengembangkan kerja sama internasional dengan perpustakaan di negara itu.Berdasarkan rilis pers Perpusnas yang diperoleh ANTARA, Jakarta, Kamis, disebutkan bahwa delegasi tersebut disambut oleh Dubes RI untuk Federasi Rusia Jose Antonio Morato Tavares di Kedutaan Besar RI di Moskow, pada Kamis (27/6).Mereka kemudian berdiskusi tentang kondisi sosial politik di Rusia saat ini.Dubes Jose mengatakan bahwa Rusia saat ini telah berkembang menjadi negara demokrasi yang membebaskan masyarakatnya untuk berpolitik dan beragama.Oleh karena itu, ia menilai inisiasi kerja sama Perpusnas dengan beberapa perpustakaan di Rusia sangat tepat, lantas mengapresiasi upaya tersebut.Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyebut bahwa kerja sama dengan Rusia merupakan upaya strategis Perpusnas dalam rangka mengembangkan jejaring kerja sama internasional.Salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan naskah-naskah Nusantara dan terbitan Indonesia di luar negeri.Kerja sama tersebut dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan tiga perpustakaan, yaitu Library for Foreign Literature, dan Russian State Library di Moscow, serta VV Mayakovsky Central Public Library di St Petersburg.Selain itu, Aminudin juga menyebutkan bahwa kunjungan ke Rusia tersebut juga dalam rangka mengikuti kegiatan Unesco the II International High-Level Conference “The World Treasury of Native Languages: To Protect and Cherish” di St Petersburg.Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan siang bersama di KBRI, serta acara penutupan kegiatan program pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) pada sore harinya.

