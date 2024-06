Dua panda raksasa China tiba di California, AS

Los Angeles (ANTARA) - Dua panda raksasa, Yun Chuan dan Xin Bao, tiba di California, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (27/6) pagi waktu setempat dengan pesawat sewaan dari China untuk berpartisipasi dalam program kerja sama perlindungan panda raksasa internasional selama 10 tahun dengan Kebun Binatang San Diego, yang menandai babak baru dalam kerja sama perlindungan panda raksasa antara China dan AS.Yun Chuan, panda jantan berusia lima tahun, dan Xin Bao, panda betina berusia empat tahun, terpilih dari Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa China (China Conservation and Research Center for the Giant Panda/CCRCGP). Hewan berwarna hitam dan putih itu berangkat dari Basis Panda Bifengxia di Kota Ya'an, Provinsi Sichuan, China barat daya, pada Rabu (26/6) malam waktu setempat.Kedua panda tersebut melakukan transit di Hong Kong sebelum mendarat di Bandar Udara Internasional Los Angeles dengan didampingi oleh lima orang petugas penangkaran dan dokter hewan berpengalaman selama perjalanan.Yun Chuan dan Xin Bao, duo panda pertama yang memasuki AS dalam lebih dari dua dekade terakhir, akan melakukan perjalanan ke Kebun Binatang San Diego setelah tiba di Los Angeles. Sesuai dengan prosedur standar, kedua panda raksasa tersebut akan dikarantina selama minimal 30 hari, dan tanggal debut mereka di hadapan publik akan diumumkan setelah tim perawatan hewan merasa bahwa mereka siap untuk bertemu dengan para pengunjung.CCRCGP telah melakukan kerja sama penelitian ilmiah dengan Kebun Binatang San Diego selama lebih dari 25 tahun, dengan hasil yang baik di bidang perlindungan, penangkaran, dan pengendalian penyakit panda raksasa, serta edukasi publik terkait.

Pewarta: Xinhua

Editor: Ade irma Junida

