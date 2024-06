Satu tewas akibat atap runtuh di Bandara New Delhi, India

New Delhi (ANTARA) - Satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka akibat insiden atap runtuh di salah satu terminal di Bandara New Delhi, India pada Jumat pagi menyusul hujan semalaman, yang juga menyebabkan dihentikannya layanan penerbangan“Dalam perkembangan, akibat runtuhnya kanopi di Terminal 1 Bandara Delhi pagi ini, beberapa penumpang terluka,” tulis Kementerian Penerbangan Sipil India di X.Menteri Penerbangan Sipil India Ram Mohan Naidu mengatakan: “Semua operasi penyelamatan yang diperlukan sedang dilakukan di terminal.”Para pejabat kemudian mengkonfirmasi bahwa satu orang tewas akibat luka yang diderita karena atap bandara yang runtuh.Sebuah pernyataan dari otoritas Bandara New Delhi mengatakan akibat hujan lebat sejak Jumat dini hari, sebagian kanopi di halaman depan keberangkatan lama Terminal 1 Bandara Delhi, runtuh.“Akibat kejadian ini, seluruh keberangkatan dari Terminal 1 dihentikan sementara, dan konter check-in ditutup…,” sebut pernyataan itu.Pernyataan itu, kemudian menyebutkan bahwa semua rencana kedatangan di Terminal 1 berlanjut hingga pukul 10.30 waktu setempat (12.00 WIB).Namun, disampaikan bahwa semua penerbangan kedatangan dan keberangkatan dialokasikan ke dua terminal lain di bandara tersebut.Ibu kota New Delhi telah diguyur hujan semalaman, memicu kemacetan lalu lintas dan banjir di beberapa tempat.Sumber: Anadolu

