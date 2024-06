KBRI Manila pamerkan produk dan budaya Indonesia di Filipina

Jakarta (ANTARA) - KBRI Manila menyelenggarakan Indonesia Expo 2024 di Palm Drive Activity Center, Glorietta 2, Makati City pada 28 hingga 30 Juni 2024 untuk memamerkan produk dan budaya Indonesia di Filipina.Duta Besar RI untuk Filipina Agus Widjojo dalam sambutan pembukaannya, Jumat (28/6) menyampaikan bahwa pameran ini merupakan salah satu upaya KBRI Manila untuk meningkatkan saling pengertian dan mendorong kolaborasi ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Filipina.“Kegiatan Indonesia Expo 2024 adalah aksi nyata perwujudan misi KBRI Manila untuk membina hubungan ekonomi dan budaya yang lebih erat dengan negara akreditasi,” kata Dubes Agus dalam keterangan tertulis KBRI, Sabtu.Tema pameran “Build Strong Connection with the Best of Indonesia in the Philippines” mencerminkan komitmen KBRI Manila untuk menghadirkan produk dengan kualitas terbaik ke pasar Filipina dan memberikan pengalaman budaya Indonesia bagi para pengunjung.Berbagai penampilan budaya, live band, dan side events telah dipersiapkan untuk memanjakan pengunjung pameran selama tiga hari penyelenggaraan pameran, antara lain workshop angklung, demo memasak, coffee brewing, dan Batik painting.Peserta Indonesia Expo 2024 meliputi perusahaan Indonesia yang produknya sudah mapan di pasar Filipina, serta importir Filipina yang mendistribusikan produk Indonesia.Pameran menampilkan beragam kategori produk, termasuk makanan dan minuman halal, farmasi, obat herbal, kembang gula, fesyen dan aksesori, produk rumah tangga, layanan logistik dan surveyor, kesehatan dan kecantikan, serta alat tulis.Perpaduan berbagai jenis produk tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dan tampilan produk unggulan Indonesia yang beragam dan berbagai tawaran bisnis di Indonesia guna memenuhi berbagai kebutuhan dan preferensi pasar Filipina.Indonesia Expo telah berkembang secara signifikan sejak pertama kali diselenggarakan pada 2022 di SM Megamall dan yang kedua pada 2023 di The Music Hall SM Mall of Asia.Setiap tahun, KBRI Manila berupaya untuk memperluas penawaran dan menyempurnakan konsep pameran untuk memberikan gambaran yang terbaik kepada pasar Filipina dan pelayanan yang lebih baik kepada peserta pameran. Hal ini tentunya mencerminkan meningkatnya minat dan pentingnya produk Indonesia di Filipina.Pembukaan Indonesia Expo 2024 dihadiri oleh duta besar dan perwakilan negara anggota ASEAN, Timor Leste, Papua Nugini, Marshall Islands, Konjen RI Davao, Wali Kota Makati City, Philippine Halal Export and Promotion Board, KADIN Los Banos, Philippine Chamber of Commerce, Chinese Filipino Business Club, Inc, Expedia Management Inc, Philippine Marketing Association, serta Philippine Coffee Board.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani

Editor: M Razi Rahman

Copyright © ANTARA 2024