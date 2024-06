Kedubes Australia peringati hari jadi program NCP ke-10

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Australia memperingati hari jadi Program New Colombo Plan (NCP), yang menghubungkan mahasiswa Australia dengan kawasan Indo-Pasifik, yang kesepuluh pada Sabtu.Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kedutaan Besar Australia merayakan hari yang bersejarah ini bersama para mahasiswa NCP, universitas, pelaku bisnis dan mitra lainnya di Yogyakarta.Sejak didirikan pada 2014, New Colombo Plan telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa Australia untuk melakukan studi di luar negeri dan program magang, membangun hubungan dan jaringan di kawasan.Indonesia terus menjadi salah satu tujuan paling populer bagi para mahasiswa NCP, dengan lebih dari 12.000 mahasiswa yang telah belajar dan magang di seluruh Nusantara.Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM mengatakan hubungan antar masyarakat merupakan inti dari hubungan Australia-Indonesia.Selama sepuluh tahun, Indonesia telah menjadi pilihan utama bagi para mahasiswa New Colombo Plan Australia."Mereka datang ke sini untuk belajar atau mendapatkan pengalaman kerja dan pulang dengan persahabatan yang mendalam serta pemahaman baru mengenai salah satu tetangga terdekat kami," ujar Williams.Program NCP telah memberikan lebih dari 75.000 beasiswa dan bantuan mobilitas kepada mahasiswa sarjana Australia di seluruh kawasan.Program ini bertujuan untuk menjadi transformasi, memperdalam hubungan Australia, baik di tingkat individu maupun melalui perluasan hubungan universitas, bisnis, dan kelembagaan.

