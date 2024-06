AS kirim tank dan kendaraan lapis baja ke fasilitas NATO di Polandia

Istanbul (ANTARA) - AS melakukan pengiriman pertama tank dan kendaraan lapis baja ke fasilitas penyimpanan NATO di Powidz, Polandia, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sisi timur NATO. Menurut surat kabar militer Amerika Stars and Stripes pada Jumat (28/6), Juru bicara Angkatan Darat AS Terry Welch mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 14 tank tempur M1 Abrams dan kendaraan pemulihan lapis baja M88 telah tiba dengan kereta api pada Kamis (27/6).Tank dan kendaraan lapis baja itu tiba di lokasi kerja Army Preposition Stocks-2 di Powidz, Polandia.Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa fasilitas di Powidz, yang akan dikelola oleh Brigade Dukungan Lapangan Angkatan Darat ke-405, merupakan upaya infrastruktur tunggal NATO yang paling penting dalam lebih dari 30 tahun.Secara total, sebanyak 85 tank, 190 kendaraan lapis baja, 35 senjata artileri, dan berbagai amunisi akan disimpan di fasilitas tersebut, yang akan beroperasi penuh tahun depan, sekitar 250 mil dari perbatasan Ukraina.Komandan brigade Kolonel Ernest Lane II mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "fasilitas tersebut memiliki dampak besar terhadap NATO.""Lokasi yang strategis memungkinkan kami memiliki banyak jalur pendekatan dan rute pemberangkatan serta embarkasi. Ini adalah contoh penempatan strategis di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat," tambah Lane.Fasilitas penyimpanan ini dimaksudkan untuk mengurangi jadwal penempatan tank, kendaraan lapis baja dan amunisi yang diperlukan untuk perang, latihan atau pelatihan dari 60 hari menjadi kurang dari seminggu.Sumber: Anadolu

