Jadwal penerbangan rute Zhengzhou-Phnom Penh ditambah

Zhengzhou (ANTARA) - Pada 28 Juni, dengan lepas landasnya penerbangan K6895 maskapai Cambodia Angkor Air dari Bandar Udara (Bandara) Internasional Xinzheng Zhengzhou, rute Zhengzhou-Phnom Penh secara resmi menambah frekuensi penerbangannya menjadi tiga penerbangan per pekan, yang semakin meningkatkan pertukaran personel dan kerja sama ekonomi antara Provinsi Henan di China dan negara-negara ASEAN.Terletak di jantung Semenanjung Indochina Asia Tenggara, Kamboja merupakan pusat transportasi penting di kawasan itu, dengan radius jangkauan penerbangan 3 jam yang menjangkau seluruh 10 negara ASEAN.Cambodia Angkor Air merupakan satu-satunya maskapai penerbangan nasional di Kamboja dan basis utamanya berada di Bandara Internasional Phnom Penh.Maskapai itu diinvestasikan dan diatur oleh Pemerintah Kerajaan Kamboja. Pada Mei 2023, kantor pusat Cambodia Airlines di China dibuka di Zona Ekonomi Bandara Zhengzhou, menjadi maskapai asing pertama yang mendirikan kantor pusatnya di China di Provinsi Henan.Menurut penanggung jawab Cambodia Angkor Air, rute itu dioperasikan oleh pesawat Airbus A320 dan kini akan beroperasi setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Pesawat tersebut dibuat dengan dua kabin, menyediakan layanan penumpang dan kargo. Pesawat itu dapat mengangkut barang-barang China ke Kamboja dan negara-negara ASEAN lainnya melalui kompartemen kargo di bagian perut pesawat itu. Penerbangan pertama pascapeningkatan frekuensi tersebut mengangkut hampir 4 ton kargo.Provinsi Henan terletak di pusat ekonomi China, dengan Zhengzhou sebagai ibu kotanya. Melalui jaringan kereta cepat "berbentuk silang", Henan telah membentuk lingkaran hidup "dengan kombinasi antara transportasi udara dan kereta", mencapai cakupan kereta tiga jam untuk 790 juta orang dan 58 persen dari total output ekonomi China, serta cakupan transportasi udara dua jam untuk 1,21 miliar orang dan 90 persen dari total output ekonomi China.Hingga saat ini, Bandara Zhengzhou mengoperasikan 25 maskapai penerbangan kargo, dengan 49 rute kargo ke 25 negara dan 56 kota.Penanggung jawab Cambodia Angkor Air menyatakan bahwa dengan meningkatnya pertukaran dan kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak, Cambodia Angkor Air berencana menambah frekuensi rute Zhengzhou-Phnom Penh menjadi tujuh penerbangan per pekan per akhir tahun ini.Pada saat yang sama, mereka berencana meluncurkan program "Satu Jalur Menghubungkan Tiga Negara" (One Line Connects Three Countries), secara bertahap membuka rute-rute seperti Kamboja-Vietnam/Laos/Thailand/Myanmar-Zhengzhou, dan Kamboja-Zhengzhou-Jepang/Korea Selatan/Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK)/Rusia, membentuk jaringan rute "Kebebasan Kelima".

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

