Xi Jinping puji pencapaian kerja sama China-Kazakhstan

"Koordinasi dan kolaborasi kita di tingkat internasional telah mencapai hasil yang baru dan nyata," ujar Xi Jinping.

Astana (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping memuji pencapaian kerja sama China-Kazakhstan dalam sebuah artikel bertandatangan yang diterbitkan di media Kazakhstan pada Selasa (2/7).Sikap saling percaya politik antara China dan Kazakhstan telah mencapai level baru, kata Xi, seraya menambahkan bahwa kedua negara telah mencapai kesuksesan baru dalam kerja sama yang berorientasi pada hasil dan mencatatkan peningkatan baru dalam pertukaran antarmasyarakat dan budaya.Artikel resmi Xi, yang bertajuk "Tetap Setia pada Komitmen Bersama Kita dan Membuka Babak Baru dalam Hubungan China-Kazakhstan" (Staying True to Our Shared Commitment and Opening a New Chapter in China-Kazakhstan Relations), diterbitkan di surat kabar Kazakhstanskaya Pravda dan Kantor Berita Internasional Kazinform, menjelang kunjungan kenegaraan Xi ke Kazakhstan."Koordinasi dan kolaborasi kita di tingkat internasional telah mencapai hasil yang baru dan nyata," ujarnya.

