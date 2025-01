Jadwal dan rangkaian acara pelantikan Presiden Donald Trump 2025

Jakarta (ANTARA) - Pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih hasil Pemilu 2024, Donald Trump, akan dilaksanakan sebagai bagian dari proses pergantian kepemimpinan. Acara ini akan menjadi pelantikan ke-60 dalam sejarah AS dan juga menandai masa jabatan kedua Trump sebagai Presiden.

Trump akan menjadi presiden kedua dalam sejarah AS yang menjabat di dua periode terpisah, setelah Presiden Grover Cleveland. Ia akan memegang jabatan sebagai presiden AS ke-45 dan ke-47.

Selain itu, Trump juga akan menjadi presiden pertama yang pernah dihukum karena pelanggaran hukum dan menjabat sebagai presiden tertua kedua yang menjadi Panglima Tertinggi.

Panitia pelantikan telah memulai persiapan dengan berbagai kegiatan, mulai dari gladi bersih hingga penyusunan jadwal acara. Selain itu, upacara pelantikan juga akan dimeriahkan dengan pesta kembang api yang digelar bersamaan dengan pelantikan-pelantikan lainnya.

Lantas, kapan tepatnya pelantikan Donald Trump pada 2025? Berikut adalah jadwal dan beberapa rangkaian upacara yang perlu dipahami terkait dengan pelantikan kedua Trump:

Jadwal pelantikan presiden ke-47 Donald Trump

Menurut informasi dari situs resmi Senat AS dan US News, upacara pelantikan Presiden ke-60 Amerika Serikat, Donald Trump, serta Wakil Presiden terpilih JD Vance, akan digelar di Gedung Kongres AS (US Capitol) pada hari Senin, 20 Januari 2025. Acara ini direncanakan dimulai pada pukul 12 siang waktu setempat.

Dalam Acara tersebut akan menjadi titik awal bagi masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Pelantikan ini diharapkan akan menarik perhatian dari seluruh dunia, mengingat pentingnya transisi kekuasaan di negara adidaya tersebut.

Rangkaian acara pelantikan

Berdasarkan informasi dari Komite Bersama Kongres untuk Upacara Peresmian (JCCIC) setidaknya ada delapan acara yang paling umum dilakukan. Berikut adalah urutan acara yang biasanya berlangsung dalam pelantikan Presiden AS.

1. Prosesi menuju Gedung Parlemen

Sebagai bagian dari tradisi, Presiden yang sedang menjabat akan mendampingi Presiden terpilih menuju Gedung Kongres untuk Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan. Parade pengawalan militer dan sipil akan dilakukan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

2. Upacara sumpah wakil presiden

Wakil Presiden terpilih akan mengambil sumpah jabatannya di ruang Senat AS, diikuti dengan janji untuk menjunjung tinggi Konstitusi, serta menyampaikan pidato pelantikan mereka.

3. Upacara sumpah presiden

Donald Trump akan mengambil sumpah sebagai Presiden AS di bagian barat Gedung Kongres, melanjutkan tradisi yang sudah dimulai pada pelantikan George Washington pada tahun 1789.

4. Pidato pelantikan presiden

Pada kesempatan ini, Presiden terpilih akan memberikan pidato pelantikan untuk mengungkapkan visi dan tujuan kepemimpinan mereka bagi negara.

5. Pengunduran diri terhormat dari presiden AS dan ibu negara yang akan lengser

Setelah pelantikan, Presiden dan Ibu Negara yang akan mengakhiri masa jabatannya akan meninggalkan Gedung Kongres untuk memulai kehidupan setelah masa jabatan mereka.

6. Upacara penandatanganan

Tindakan resmi pertama dari Presiden baru, seperti penandatanganan nominasi atau perintah eksekutif, akan dilakukan di Ruang Presiden Gedung Kongres.

7. Jamuan makan siang perdana

Sejak tahun 1953, jamuan makan siang di Gedung Kongres AS telah diselenggarakan untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para tamu baru, dengan menu yang sering kali mencerminkan asal-usul negara Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

8. Parade pelantikan

Setelah pelantikan dan jamuan makan siang, Presiden dan Wakil Presiden akan menuju tangga Front Timur Capitol untuk meninjau pasukan militer sebelum memimpin prosesi seremonial, yang terdiri dari resimen militer, kelompok warga, marching band, dan kendaraan hias, menuju Gedung Putih melalui Pennsylvania Avenue.

