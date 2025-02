7 negara tanpa malam: Fenomena matahari tidak pernah tenggelam

Jakarta (ANTARA) - Pernahkah Anda membayangkan hidup di tempat di mana malam seolah tidak pernah datang? Fenomena ini dikenal sebagai midnight sun atau matahari tengah malam, di mana matahari tetap bersinar bahkan saat seharusnya langit gelap pada malam hari.

Keunikan ini terjadi di negara-negara yang terletak di dekat Lingkaran Arktik atau Antartika, khususnya saat musim panas. Durasi dan intensitas matahari tengah malam berbeda-beda di setiap lokasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah jarak suatu tempat dari kutub bumi serta kondisi atmosfer seperti keberadaan awan atau kabut yang dapat menghalangi sinar matahari. Tidak hanya menjadi daya tarik wisata, kehadiran matahari sepanjang hari juga memberikan pengalaman luar biasa bagi penduduk lokal dan turis.

Penasaran negara mana saja yang menikmati momen "tanpa malam" ini? Berikut daftar 7 negara yang mengalami keajaiban alam tersebut, melansir berbagai sumber.

Daftar negara yang mendapatkan fenomena matahari tengah malam

1. Norwegia

Terletak di ujung utara Eropa, Norwegia dikenal sebagai "the land of the midnight sun." Selama puncak musim panas, matahari tidak pernah sepenuhnya tenggelam di beberapa wilayahnya, seperti kota Tromso. Mulai bulan Mei hingga Juli setiap tahun, penduduk Tromso menikmati hari-hari tanpa malam.

Kondisi ini menjadikan Tromso sebagai tujuan favorit wisatawan yang ingin menyaksikan matahari tengah malam. Bahkan, Universitas Tromso menjadi salah satu pusat penelitian fenomena ini yang paling terkenal di dunia.

Selain Tromso, kepulauan Svalbard juga merasakan matahari yang tak pernah tenggelam dari 20 April hingga 22 Agustus. Di tanjung Nordkinn, fenomena ini berlangsung dari 14 Mei hingga 29 Juli. Keunikan ini dimanfaatkan Norwegia sebagai daya tarik pariwisata.

2. Swedia

Sebagai tetangga Norwegia, Swedia juga mengalami hari-hari tanpa malam. Di wilayah utara Swedia, khususnya Lapland, matahari terus bersinar selama hampir 60 hari, dari 27 Mei hingga 18 Juli.

Warga asli Lapland sering mengalami kesulitan tidur karena sinar matahari tetap terang meski sudah tengah malam. Hal ini membuat tirai penghalang cahaya matahari menjadi barang yang paling dicari selama musim panas. Selain Lapland, kota seperti Abisko dan Jokkmokk juga menjadi destinasi favorit untuk menyaksikan fenomena ini.

3. Alaska, Amerika Serikat

Di Alaska bagian utara AS, fenomena matahari tengah malam dapat ditemukan di beberapa wilayah seperti Fairbanks dan Barrow. Selama musim panas, siang terasa seperti tanpa akhir, meskipun matahari terkadang tenggelam sebentar pada dini hari. Matahari tetap berada di atas cakrawala selama lebih dari 70 hari, berlangsung dari pertengahan April hingga Agustus setiap tahun.

4. Finlandia

Seluruh wilayah Finlandia mengalami matahari tengah malam, tetapi fenomena ini paling intens terjadi di bagian utara. Matahari terus bersinar hingga lebih dari 70 hari di wilayah ini. Salah satu tempat terbaik untuk menikmati fenomena tersebut adalah ibu kota Finlandia, Helsinki.

5. Islandia

Sebagai pulau terbesar di Eropa setelah Inggris Raya, Islandia juga dikenal sebagai negara tanpa nyamuk. Matahari tengah malam di Islandia dapat berlangsung hampir sepanjang hari, bahkan suasana tetap terang beberapa jam setelah matahari tenggelam.

Durasi sinar matahari meningkat bertahap dari 18 hingga 20 jam pada bulan Mei, mencapai puncaknya sekitar 20-21 jam di bulan Juni, kemudian berangsur berkurang menjadi 18-14 jam selama bulan Juli dan Agustus.

6. Greenland

Di wilayah tengah Greenland, matahari tidak tenggelam dari akhir Mei hingga akhir Juli. Cahaya matahari yang lembut selama periode ini menciptakan pemandangan indah, dengan gunung es dan puncak bukit yang bermandikan warna-warna hangat seperti merah muda, ungu, kuning, dan merah.

Kota Qaanaaq, yang terletak di utara Greenland, menjadi lokasi terbaik untuk menyaksikan fenomena ini. Dengan keajaiban alam dan kekayaan budayanya, Greenland menjadi salah satu destinasi impian bagi para pencinta petualangan dan fotografi.

7. Kanada

Wilayah Arktik Kanada juga dikenal sebagai tanah matahari tengah malam. Salah satu wilayah paling utara, Inuvik, mengalami fenomena ini hingga 56 hari selama bulan-bulan musim panas. Fenomena ini menjadikan Kanada salah satu destinasi unik untuk menikmati cahaya matahari tanpa henti.

