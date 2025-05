Marco Rubio isi posisi Mike Waltz yang dicalonkan sebagai dubes AS untuk PBB

New York (ANTARA) - Presiden Donald Trump mengatakan pada Kamis (1/5) bahwa ia menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai penasihat keamanan nasional sementara untuk menggantikan Mike Waltz, yang dinominasikan sebagai duta besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Donald Trump pada Kamis mencalonkan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz sebagai duta besar (dubes) AS berikutnya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lapor Xinhua.

Baik Waltz maupun wakilnya, Alex Wong, dijadwalkan akan mengakhiri jabatan mereka saat ini di Gedung Putih paling cepat pada Kamis, menurut sejumlah laporan media sebelumnya.



"Untuk sementara, Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan bertugas sebagai Penasihat Keamanan Nasional sembari melanjutkan kepemimpinannya yang kuat di Departemen Luar Negeri," kata Trump dalam sebuah unggahan di media sosial.



Pencalonan Waltz sebagai dubes AS untuk PBB membutuhkan konfirmasi dari Senat.



Pada 27 Maret, Trump membatalkan pencalonan Elise Stefanik dari Partai Republik untuk menjadi dubes AS di PBB.



Mantan dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengakhiri jabatannya pada 20 Januari ketika Trump mulai menjabat sebagai presiden AS.





