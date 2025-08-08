Daftar hari kemerdekaan negara di ASEAN, Agustus bukan cuma Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bulan Agustus menjadi momen yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Pada 17 Agustus 2025, Indonesia akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan yang ke-80 sejak proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Namun, bulan Agustus ternyata bukan hanya istimewa bagi Indonesia saja. Sedikitnya dua negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya juga merayakan hari kemerdekaan pada bulan yang sama.

Dua negara tersebut adalah Malaysia dan Singapura. Keduanya turut memperingati hari bersejarah mereka di bulan Agustus, menjadikan bulan kedelapan ini sebagai bulan kemerdekaan bagi sebagian negara di kawasan Asia Tenggara.

Singapura, yang berada di ujung selatan Semenanjung Malaya, mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965 setelah resmi berpisah dari Federasi Malaya. Meski sempat diragukan kemampuannya sebagai negara kecil dengan keterbatasan sumber daya alam, Singapura berhasil berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di kawasan. Perayaan Hari Nasional Singapura dikenal dengan National Day Parade, yang menampilkan parade militer, pertunjukan seni, hingga kembang api megah.

Sementara itu, Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957 melalui jalur diplomasi. Dalam perundingan di London pada 1 Januari 1956, delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang dipimpin Tunku Abdul Rahman mencapai kesepakatan dengan pemerintah Inggris, yang akhirnya menetapkan 31 Agustus sebagai hari kemerdekaan Malaysia. Kini, Malaysia berkembang menjadi negara federasi dengan sistem monarki konstitusional, yang wilayahnya terbagi atas Malaysia Barat dan Malaysia Timur.

Baca juga: 20 kata mutiara bahasa Inggris dan artinya sambut HUT ke-80 RI

Berikut adalah daftar lengkap hari kemerdekaan negara-negara anggota ASEAN lainnya:

1. Indonesia – 17 Agustus 1945

Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 melalui pidato historis yang disampaikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta. Setelah bertahun-tahun dijajah Belanda dan Jepang, rakyat Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaannya dan memperjuangkannya melalui revolusi fisik dan diplomasi internasional.

Indonesia menjadi anggota pendiri ASEAN pada 8 Agustus 1967.

2. Singapura – 9 Agustus 1965

Negara kecil yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya ini secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965 setelah memutuskan untuk keluar dari Federasi Malaysia. Awalnya, masa depan Singapura diragukan karena keterbatasan sumber daya alam dan luas wilayah yang sempit. Namun, di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura justru tumbuh pesat menjadi salah satu pusat ekonomi global.

Peringatan Hari Nasional Singapura digelar dengan meriah setiap tahunnya melalui National Day Parade yang menampilkan parade militer, pertunjukan seni budaya, atraksi udara, hingga pesta kembang api yang memukau di langit Marina Bay.

3. Malaysia – 31 Agustus 1957

Malaysia resmi memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957 setelah melalui serangkaian perundingan diplomatik. Salah satu momen penting adalah perundingan di London pada 1 Januari 1956 antara utusan Persekutuan Tanah Melayu yang dipimpin Tunku Abdul Rahman dengan pemerintah Inggris yang diwakili Sir Alan Lennox Boyd.

Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa pada 31 Agustus 1957, Persekutuan Tanah Melayu akan menjadi negara berdaulat. Kini, Malaysia yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional federal memiliki dua wilayah utama, yakni Semenanjung Malaysia di barat dan Malaysia Timur yang terdiri dari Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan.

Baca juga: 30 Link download background HUT RI ke-80 cocok untuk banner & poster

4. Filipina – 12 Juni 1898

Filipina merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan asing. Pada 12 Juni 1898, Filipina menyatakan kemerdekaannya dari Spanyol setelah perjuangan panjang yang dipimpin Emilio Aguinaldo. Namun, kemerdekaan ini belum sepenuhnya diakui karena Filipina kemudian berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat hingga pertengahan abad ke-20.

Filipina juga menjadi anggota pendiri ASEAN pada 8 Agustus 1967.

5. Thailand – Tidak Pernah Dijajah (Hari Nasional 5 Desember)

Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Oleh karena itu, Thailand tidak memiliki hari kemerdekaan. Meski demikian, negara ini menetapkan 5 Desember sebagai Hari Nasional untuk memperingati hari kelahiran Raja Bhumibol Adulyadej yang sangat dihormati rakyatnya.

Thailand juga tergabung sebagai negara pendiri ASEAN pada 8 Agustus 1967.

6. Myanmar – 4 Januari 1948

Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 4 Januari 1948. Setelah melewati masa penjajahan yang panjang dan pergolakan politik internal, Myanmar akhirnya berdiri sebagai negara merdeka.

Myanmar resmi bergabung sebagai anggota ASEAN pada 23 Juli 1997.

7. Vietnam – 2 September 1945

Vietnam menyatakan kemerdekaannya dari Prancis pada 2 September 1945 melalui deklarasi yang dibacakan oleh Ho Chi Minh di Hanoi. Namun, pengakuan kemerdekaan Vietnam baru diperoleh setelah Perang Indochina berakhir pada 1954.

Vietnam bergabung dalam ASEAN pada 28 Juli 1995.

Baca juga: Filosofi dan makna lomba 17 Agustus: Lebih dari sekedar hiburan

8. Kamboja – 9 November 1953

Kamboja memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Prancis pada 9 November 1953. Sejak saat itu, negara ini mengalami berbagai dinamika politik, termasuk rezim Khmer Merah, sebelum akhirnya kembali stabil dan bergabung dengan ASEAN pada 30 April 1999.

9. Brunei Darussalam – 23 Februari 1984

Setelah berada di bawah pengaruh dan perlindungan Inggris selama hampir satu abad sejak 1888, Brunei Darussalam akhirnya merdeka pada 23 Februari 1984. Negara kaya minyak ini kemudian bergabung dengan ASEAN pada 8 Januari 1984 dan menganut sistem monarki absolut yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah.

10. Laos – 2 Desember 1975

Laos sempat memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 22 Oktober 1953 dalam bentuk kerajaan. Namun, pada 2 Desember 1975, negara ini secara resmi mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik komunis setelah pengaruh monarki yang didukung Prancis berhasil digulingkan oleh kelompok revolusioner Pathet Lao. Laos bergabung dengan ASEAN pada 23 Juli 1997.

Meski memiliki beragam dalam latar sejarah, sistem pemerintahan, dan tanggal kemerdekaannya, negara-negara ASEAN memiliki satu kesamaan, yaitu semangat untuk bangkit, merdeka, dan maju bersama. Bulan Agustus menjadi momen yang tepat untuk mengenang kembali perjuangan bangsa, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia dan Singapura yang turut memperingati kemerdekaannya di bulan yang sama.

ASEAN yang kini beranggotakan 10 negara terus menjunjung tinggi nilai perdamaian, kerja sama, dan pembangunan kawasan yang inklusif. Semangat kemerdekaan dari berbagai negara anggotanya menjadi fondasi penting dalam membentuk kawasan Asia Tenggara yang stabil dan sejahtera.

Baca juga: Iwan Fals sebut kemerdekaan membuka ruang yang besar untuk berkreasi

Baca juga: Denny Sumargo: Merah Putih di hari kemerdekaan simbol kebanggaan kita

Pewarta: Raihan Fadilah

Editor: Suryanto

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.