Jakarta (ANTARA) - Tidak hanya Presiden RI Prabowo Subianto yang menarik perhatian publik dalam parade militer besar-besaran di Beijing pada, Rabu (3/9). Peringatan 80 tahun kemenangan Tiongkok atas agresi Jepang sekaligus Perang Dunia Anti-Fasis itu juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia.
Dua tokoh yang paling banyak menyita perhatian dalam acara ini adalah Presiden Rusia Vladimir Putin serta Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Keduanya duduk bersebelahan dengan Presiden Xi Jinping, yang kemudian dipandang sebagai simbol menguat-nya poros kerja sama baru di luar blok Barat.
Selain mereka, hadir pula sejumlah kepala negara lain seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, hingga Raja Kamboja Norodom Sihamoni.
Parade militer kali ini disebut sebagai salah satu yang paling megah dalam beberapa tahun terakhir di Tiongkok. Berbagai alutsista modern ditampilkan, mulai dari jet tempur, sistem pertahanan rudal, hingga rudal hipersonik.
Kehadiran para pemimpin tersebut tidak hanya sekadar memenuhi undangan, melainkan juga memperlihatkan eratnya jalinan diplomasi serta pesan kuat mengenai pentingnya stabilitas dan perdamaian dunia.
Berikut daftar lengkap para pemimpin yang turut hadir, sebagaimana dihimpun dari laporan Reuters dan berbagai sumber lainnya.
Daftar pemimpin negara yang hadiri parade militer China 3 September 2025
1. Presiden Tiongkok Xi Jinping
2. Presiden Rusia Vladimir Putin
3. Presiden Indonesia Prabowo Subianto
4. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un
5. Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh
6. Presiden Maladewa Mohamed Muizzu
7. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev
8. Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev
9. Presiden Tajikistan Emomali Rahmon
10. Presiden Kirgistan Sadyr Japarov
11. Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov
12. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko
13. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev
14. Presiden Iran Masoud Pezeshkian
15. Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso
16. Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa
17. Presiden Serbia Aleksandar Vučić
18. Presiden Slovakia Robert Fico
19. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing
20. Presiden Vietnam Luong Cuon
21 Presiden Laos Thongloun Sisoulith
22. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim
23. Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif
24. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli
25. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan
26. Perdana Menteri Kuba Miguel Díaz-Canel
27. Raja Kamboja Norodom Sihamoni
Sebagai informasi, Presiden Prabowo sempat dikabarkan akan membatalkan lawatannya ke Tiongkok menyusul terjadinya gejolak politik di dalam negeri. Namun, meskipun situasi domestik belum sepenuhnya mereda, ia tetap hadir dalam parade militer di Beijing. Kehadiran tersebut menunjukkan komitmen Prabowo dalam menjaga hubungan diplomatik sekaligus mempertegas peran aktif Indonesia di kancah internasional.
