Daftar pemimpin dunia yang meramaikan parade militer di Beijing

Jakarta (ANTARA) - Tidak hanya Presiden RI Prabowo Subianto yang menarik perhatian publik dalam parade militer besar-besaran di Beijing pada, Rabu (3/9). Peringatan 80 tahun kemenangan Tiongkok atas agresi Jepang sekaligus Perang Dunia Anti-Fasis itu juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia.

Dua tokoh yang paling banyak menyita perhatian dalam acara ini adalah Presiden Rusia Vladimir Putin serta Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Keduanya duduk bersebelahan dengan Presiden Xi Jinping, yang kemudian dipandang sebagai simbol menguat-nya poros kerja sama baru di luar blok Barat.

Selain mereka, hadir pula sejumlah kepala negara lain seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, hingga Raja Kamboja Norodom Sihamoni.

Parade militer kali ini disebut sebagai salah satu yang paling megah dalam beberapa tahun terakhir di Tiongkok. Berbagai alutsista modern ditampilkan, mulai dari jet tempur, sistem pertahanan rudal, hingga rudal hipersonik.

Kehadiran para pemimpin tersebut tidak hanya sekadar memenuhi undangan, melainkan juga memperlihatkan eratnya jalinan diplomasi serta pesan kuat mengenai pentingnya stabilitas dan perdamaian dunia.

Berikut daftar lengkap para pemimpin yang turut hadir, sebagaimana dihimpun dari laporan Reuters dan berbagai sumber lainnya.

Daftar pemimpin negara yang hadiri parade militer China 3 September 2025

1. Presiden Tiongkok Xi Jinping

2. Presiden Rusia Vladimir Putin

3. Presiden Indonesia Prabowo Subianto

4. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un

5. Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh

6. Presiden Maladewa Mohamed Muizzu

7. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev

8. Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev

9. Presiden Tajikistan Emomali Rahmon

10. Presiden Kirgistan Sadyr Japarov

11. Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov

12. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko

13. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev

14. Presiden Iran Masoud Pezeshkian

15. Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso

16. Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa

17. Presiden Serbia Aleksandar Vučić

18. Presiden Slovakia Robert Fico

19. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing

20. Presiden Vietnam Luong Cuon

21 Presiden Laos Thongloun Sisoulith

22. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim

23. Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif

24. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli

25. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan

26. Perdana Menteri Kuba Miguel Díaz-Canel

27. Raja Kamboja Norodom Sihamoni

Sebagai informasi, Presiden Prabowo sempat dikabarkan akan membatalkan lawatannya ke Tiongkok menyusul terjadinya gejolak politik di dalam negeri. Namun, meskipun situasi domestik belum sepenuhnya mereda, ia tetap hadir dalam parade militer di Beijing. Kehadiran tersebut menunjukkan komitmen Prabowo dalam menjaga hubungan diplomatik sekaligus mempertegas peran aktif Indonesia di kancah internasional.

