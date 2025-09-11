Mengingat tragedi 11 September: Sejarah kelam serangan terbesar di AS

Jakarta (ANTARA) - Tanggal 11 September 2001 menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah modern Amerika Serikat dan dunia. Pada hari itu, serangkaian serangan terkoordinasi menargetkan gedung World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington D.C., yang kemudian dikenal sebagai tragedi 9/11

Peristiwa ini tidak hanya menewaskan ribuan orang, tetapi juga meninggalkan luka mendalam sekaligus mengubah arah politik, keamanan, dan hubungan internasional hingga bertahun-tahun setelahnya.

Berikut ini adalah sejarah dan kronologi seputar tragedi 9/11 untuk mengenang dan memperingatinya, berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

Sejarah tragedi 9/11

Berdasarkan berbagai sumber, peristiwa 9/11 atau serangan 11 September 2001 merupakan aksi pembajakan pesawat komersial yang dilakukan oleh 19 anggota kelompok militan al-Qaeda.

Mereka menjalankan serangan bunuh diri dengan menabrakkan 4 pesawat ke sejumlah gedung penting di New York dan Washington D.C. Rangkaian kejadian ini bermula pada pagi hari, sekitar pukul 05.45 waktu setempat, ketika sekelompok teroris berangkat dari Bandara Internasional Portland, Maine, dengan tujuan akhir California.

Dalam perjalanan, beberapa di antara mereka bergabung dengan American Airlines Flight 11 di Bandara Logan, Boston, sementara kelompok lainnya berhasil lolos dari pemeriksaan keamanan di Bandara Internasional Washington Dulles.

Pada pukul 07.59, Flight 11 lepas landas dari Boston dengan lima pembajak di dalamnya. Tak lama setelah itu, United Airlines Flight 175 juga berangkat menuju Los Angeles, membawa lima pembajak lainnya.

Sekitar pukul 08.19, awak kabin Flight 11 berhasil menginformasikan kepada petugas darat bahwa pesawat mereka telah dibajak. Satu menit kemudian, American Airlines Flight 77 berangkat dari Washington Dulles dengan lima pembajak di dalamnya.

Para pelaku pembajakan di Flight 11 berusaha menyampaikan pesan kepada penumpang dan kru, namun salah menekan tombol sehingga justru sinyal peringatan masuk ke pengawas lalu lintas udara.

Sementara United Airlines Flight 93, sebuah pesawat Boeing 757 dengan 44 orang di atasnya, lepas landas dari pada pukul 44.41 dari Bandara Internasional Newark menuju San Francisco.

Tak lama kemudian, pesawat di Flight 11, tersebut menabrak Menara Utara WTC. Hanya 18 menit berselang, Flight 175 menghantam Menara Selatan di lantai 77–85. Kemudian, pesawat ketiga Aerican Airlines Flight 77 menabrak Gedung Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan AS di Arlington, Virginia.

Sementara itu, di dalam United Airlines Flight 93, penumpang dan awak berusaha melawan para pembajak. Mereka menyerang kokpit dengan alat seadanya, termasuk tabung pemadam api, untuk merebut kembali kendali pesawat. Menyadari hal itu, para pelaku memilih menabrakkan pesawat ke sebuah ladang di Somerset County, Pennsylvania, menewaskan sekitar 40an penumpang dan kru.

Secara keseluruhan, tragedi ini merenggut hampir 3.000 jiwa, termasuk 2.750 orang di New York. Lebih dari 400 polisi dan petugas pemadam kebakaran juga gugur ketika berusaha menyelamatkan korban di lokasi kejadian.

Serangan tersebut didalangi oleh Osama bin Laden, pemimpin al-Qaeda. Ia meyakini Amerika Serikat adalah negara rapuh, keyakinan yang muncul setelah melihat penarikan pasukan AS dari Lebanon pada 1983, Somalia pada 1993, serta pengalaman pahit AS di Vietnam pada 1970-an.

Al-Qaeda menuduh Amerika dan sekutunya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas konflik di dunia Muslim. Dengan ideologi itu, mereka menyusun serangan terkoordinasi menggunakan empat pesawat komersial dan tim pembajak yang telah terlatih, termasuk di antaranya pilot.

Kronologi peristiwa 9/11

• Pukul 07.59 – American Airlines Flight 11, pesawat Boeing 767 yang membawa 92 orang, berangkat dari Bandara Logan, Boston, dengan tujuan Los Angeles.

• Pukul 08.14 – United Airlines Flight 175, juga jenis Boeing 767 dengan 65 penumpang, lepas landas dari Boston menuju Los Angeles.

• Pukul 08.19 – Kru Flight 11 mengabarkan ke darat bahwa pesawat mereka telah dibajak. Informasi itu segera diteruskan American Airlines kepada FBI.

• Pukul 08.20 – American Airlines Flight 77, pesawat Boeing 757 dengan 64 penumpang, meninggalkan Bandara Internasional Dulles di dekat Washington D.C., menuju Los Angeles.

• Pukul 08.41 – United Airlines Flight 93, Boeing 757 yang membawa 44 orang, lepas landas dari Bandara Newark dengan rute ke San Francisco.

• Pukul 08.46 – Flight 11 menghantam Menara Utara World Trade Center di New York.

• Pukul 09.03 – Flight 175 menabrak Menara Selatan WTC.

• Pukul 09.37 – Flight 77 menabrak Pentagon di Arlington, dekat Washington D.C.

• Pukul 10.03 – Flight 93 jatuh di sebuah ladang di Pennsylvania setelah penumpang berusaha merebut kembali kendali pesawat dari para pembajak.

