Ini 23 negara besar yang dukung deklarasi Palestina merdeka

Jakarta (ANTARA) - 12 September 2025, catatan sejarah ditorehkan dengan mayoritas negara-negara dunia mendukung solusi dua negara (two-state solution) sebagai penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (United Nations General Assembly/UNGA).

Draf resolusi berjudul "Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara" yang diadopsi tersebut di dalamnya mendukung pengakuan negara Palestina yang merdeka, tanpa keterlibatan Hamas.

Resolusi tersebut mendapatkan dukungan perolehan suara 142 negara yang menyatakan setuju, sedangkan 10 negara menyatakan tidak setuju, dan 12 negara lainnya abstain.

Sejumlah negara-negara besar di berbagai benua pun turut andil menorehkan catatan sejarah dalam mendorong lahirnya deklarasi yang dianggap sebagai sebagai tonggak penting menuju perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah tersebut.

Di antara 142 negara tersebut, empat dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, yakni China, Prancis, Rusia, Inggris, memberikan dukungan terhadap deklarasi tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron pun mengatakan, di bawah kepemimpinan Prancis dan Arab Saudi, mayoritas negara anggota PBB menyetujui deklarasi itu. Dalam unggahan di platform X, ia menyebut hasil ini sebagai momentum bersejarah.

Adapun Amerika Serikat (AS) yang juga memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB ikut berdiri dalam deretan 10 negara yang menolak deklarasi tersebut bersama Israel, Hungaria, Argentina, hingga Papua Nugini.

Indonesia sendiri yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina turut memberikan dukungan terhadap deklarasi tersebut bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya. Sementara itu, 12 negara yang menyatakan abstain di antaranya, Ceko, Ekuador, Etiopia, hingga Fiji.

Berikut negara-negara besar yang mendukung deklarasi pengakuan Palestina merdeka di Majelis Umum PBB:

1. Arab Saudi

2. Afrika Selatan

3. Australia

4. Belanda

5. Brasil

6. China

7. Denmark

8. India

9. Italia

10. Inggris

11. Jepang

12. Jerman

13. Kanada

14. Korea Selatan

15. Meksiko

16. Mesir

17. Prancis

18. Qatar

19. Rusia

20. Spanyol

21. Swiss

22. Swedia

23. Turki

Dokumen resmi PBB menyebut deklarasi itu memuat peta jalan komprehensif, termasuk gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, serta penarikan penuh pasukan Israel. Gaza dan Tepi Barat akan dipersatukan di bawah Otoritas Palestina melalui Komite Administrasi Transisi sementara.

Deklarasi juga merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, dan menjamin keamanan kedua pihak. Anggota PBB pula meminta akses penuh bagi bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan dasar, serta dukungan pendanaan bagi Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

