Donald Trump puji ketegasan Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB ke-80

Jakarta (ANTARA) - Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 menjadi sorotan dunia. Pada forum bergengsi yang digelar di New York, Selasa (23/9). Tidak hanya menandai kembalinya Indonesia ke panggung diplomasi global, tetapi juga memicu gelombang apresiasi dari berbagai pemimpin dunia.

Salah satu sorotan utama datang dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara terbuka memuji ketegasan dan energi Prabowo dalam menyuarakan perdamaian saat berpidato.

Respons positif ini menegaskan peran Indonesia sebagai salah satu suara penting dalam percaturan politik internasional, terutama dalam isu-isu strategis seperti Palestina dengan Israel, toleransi, dan keadilan global.

Berikut tanggapan positif yang disampaikan Donald Trump usai Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan pidatonya, sebagaimana dihimpun dari sejumlah sumber resmi.

Respons positif Donald Trump kepada Prabowo Subianto usai pidato PBB

Mengutip laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, suasana akrab terasa di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan PBB, New York, saat Presiden RI Prabowo Subianto hadir dalam Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Selasa (23/09).

Di tengah jajaran para pemimpin dunia, muncul sebuah momen ringan namun sarat makna. Presiden Trump, sebelum membuka pembahasan utama mengenai perdamaian di Timur Tengah, secara khusus memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo.

Dengan senyum yang diiringi sorotan penuh perhatian dari para delegasi, Trump menyampaikan pujiannya secara langsung. Ia menilai pidato Prabowo penuh ketegasan sekaligus energi, bahkan gaya komunikasinya dianggap mampu menarik perhatian para pemimpin dunia.

"Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak," ujar Presiden Trump sembari menoleh ke arah Presiden Prabowo, dalam keterjemahannnya ke bahasa Indonesia.

Ucapan itu langsung menjadi sorotan publik, sebab pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 memang dinilai berisi pesan yang lugas dan berwibawa. Bagi Trump, cara Prabowo yang begitu tegas hingga menggetarkan meja mencerminkan keberanian dalam menyuarakan keadilan di hadapan dunia internasional.

Bagi para peserta pertemuan, momen tersebut seakan mencairkan suasana serius yang membahas konflik Gaza dan isu perdamaian Timur Tengah. Pengakuan dari pemimpin Amerika Serikat ini juga menandai kehadiran kuat Indonesia, terlebih bagi seorang presiden yang baru pertama kali berbicara di mimbar PBB namun langsung meninggalkan kesan mendalam.

Apresiasi itu bukan hanya sekadar pujian pribadi, melainkan menegaskan pengakuan dunia akan pentingnya suara Indonesia dalam percaturan diplomasi global. Senyum yang mengiringi kata-kata Trump menjadi tanda penghormatan tulus atas keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan Prabowo Subianto.

Posisi istimewa sebagai pembicara urutan ke-3 dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB juga memperlihatkan peran strategis Indonesia di mata internasional. Kehormatan tersebut dilihat sebagai wujud pengakuan atas kepemimpinan Prabowo di panggung dunia.

Indonesia dinilai mampu menjembatani kepentingan global antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur serta memperkuat perannya dalam mencari solusi atas tantangan internasional.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus

Editor: Suryanto

