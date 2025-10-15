Selain Prabowo, siapa saja pemimpin dunia di KTT Perdamaian Gaza?

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian untuk Gaza yang berlangsung di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10).

Pertemuan penting ini mempertemukan berbagai pemimpin dunia dalam momen bersejarah penandatanganan kesepakatan perdamaian serta penghentian konflik di Gaza langkah besar menuju terciptanya stabilitas dan rekonsiliasi di kawasan Timur Tengah.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Keduanya tampak berjabat tangan dan saling menyapa dengan ramah sebelum Prabowo melanjutkan ke ruang tunggu utama tempat para kepala negara berkumpul.

Selain Presiden Abdel Fattah El-Sisi dan Presiden Prabowo, hadir pula sejumlah tokoh dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Raja Yordania Abdullah II.

Lalu, siapa saja tokoh lainnya yang turut menghadiri forum penting ini? Berikut deretan pemimpin dunia yang hadir dalam KTT Perdamaian Gaza pada 13 Oktober 2025.

Baca juga: Seskab: Kehadiran Presiden di KTT Gaza bukti RI tak sekadar penonton

Daftar pemimpin dunia yang hadir KTT Perdamaian Gaza

Mengutip laporan dari sejumlah sumber, berikut ini adalah daftar para pemimpin dan tokoh dunia yang mendapat undangan yang hadir di KTT Perdamaian Gaza 2025 di Mesir.

1. Donald Trump – Presiden Amerika Serikat

2. Recep Tayyip Erdoğan – Presiden Turki

3. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani – Emir Qatar

4. Mohammed bin Salman – Putra Mahkota Arab Saudi

5. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan – Presiden Uni Emirat Arab

6. Prabowo Subianto – Presiden Republik Indonesia

7. Raja Abdullah II – Raja Yordania

8. Raja Hamad bin Isa Al Khalifa – Raja Bahrain

9. Ilham Aliyev - Presiden Azerbaijan

10. Emmanuel Macron – Presiden Prancis

11. Keir Starmer – Perdana Menteri Inggris

12. Pedro Sanchez – Perdana Menteri Spanyol

13. Giorgia Meloni – Perdana Menteri Italia

Baca juga: Bakom RI: Presiden di KTT Gaza bukti RI garis depan jaga perdamaian

14. Shehbaz Sharif – Perdana Menteri Pakistan

15. Mahmoud Abbas - Presiden Palestina

16. Badr Al Busaidi - Menteri Luar Negeri Oman

17. Subrahmanyam Jaishankar - Menteri Luar Negeri India

18. Masaki Noke - Duta Besar Jepang untuk Mesir

19. Nikos Christodoulides - Presiden Siprus Yunani

20. Nikol Pashinyan - Perdana Menteri Armenia

21. Viktor Orban - Perdana Menteri Hongaria

22. Shehbaz Sharif - Perdana Menteri Pakistan

23. Mark Carney - Perdana Menteri Kanada

24. Jonas Gahr Store - Perdana Menteri Norwegia

25. Mohammed Shia al-Sudani - Perdana Menteri Irak

26. Mansour bin Zayed Al Nahyan - Wakil Presiden Uni Emirat Arab

27. Friedrich Merz – Kanselir Jerman

Di luar para kepala negara yang hadir, konferensi tingkat tinggi ini juga diikuti oleh sejumlah perwakilan dari organisasi internasional, lembaga kemanusiaan, serta koalisi negara-negara Arab yang selama ini aktif berkontribusi dalam penyaluran bantuan untuk masyarakat di Gaza.

28. Antonio Guterres – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

29. Antonio Costa – Presiden Dewan Eropa

30. Ahmed Aboul Gheit - Sekretaris Jenderal Liga Arab

Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Sharm El-Sheikh menegaskan posisi strategis Indonesia dalam upaya mendorong tercapainya perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Gaza. Partisipasi tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam mengamalkan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni ikut berperan aktif mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai penonton dalam dinamika global, tetapi juga sebagai bagian dari solusi dalam upaya penyelesaian konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di wilayah tersebut.

Baca juga: Presiden Abbas: KTT Perdamaian tonggak penting bagi Palestina

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus

Editor: Suryanto

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.