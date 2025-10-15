Mengenal KTT Perdamaian Gaza 2025: Tujuan dan isu yang dibahas

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10) menjadi bukti nyata peran aktif Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Ajang bergengsi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dunia, seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron.

KTT Perdamaian Gaza menjadi forum penting yang mempertemukan para pemimpin global untuk membahas langkah nyata dalam menghentikan konflik berkepanjangan di Gaza serta mendorong rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai.

Pertemuan ini tidak hanya menjadi simbol diplomasi internasional, tetapi juga menjadi momentum sejarah yang menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara masih menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Berikut penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan KTT Perdamaian Gaza serta tujuan diselenggarakannya forum tersebut, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber.

KTT Perdamaian Gaza 13 Oktober 2025

Berdasarkan laporan Reuters, Gaza Peace Summit atau yang juga dikenal dengan nama Sharm El-Sheikh Peace Summit, merupakan forum diplomatik internasional yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Oktober 2025 di Sharm El-Sheikh, Mesir.

Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tahap awal dalam rencana perdamaian Gaza, dengan fokus membahas langkah konkret untuk mengakhiri konflik dan merumuskan arah perdamaian jangka panjang di wilayah tersebut.

Latar belakang diadakan=nya konferensi ini tak lepas dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas yang kembali memanas sejak Oktober 2023. Serangkaian serangan yang dilancarkan Israel telah menewaskan lebih dari 67.600 warga Palestina, mayoritas di antaranya perempuan dan anak-anak, serta menjadikan Gaza nyaris tak layak dihuni.

Rencana perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari gencatan senjata, pertukaran tahanan, penarikan pasukan Israel, hingga restrukturisasi pemerintahan di Gaza.

KTT ini menjadi momentum penting untuk menyatukan dukungan komunitas internasional sekaligus memperkuat komitmen nyata dari berbagai negara dalam menciptakan stabilitas jangka panjang di Gaza dan kawasan sekitarnya.

Melalui forum ini, diharapkan lahir kesepahaman bersama antarnegara mengenai langkah-langkah strategis dalam membangun kembali Gaza, memperkuat kerja sama kemanusiaan, serta memastikan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

Tujuan dan isu yang dibahas KTT Perdamaian Gaza 13 Oktober 2025

Menurut keterangan resmi dari Istana Kepresidenan Mesir, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza ini memiliki tujuan utama untuk mengakhiri konflik dan kekerasan yang terjadi di Jalur Gaza, sekaligus memperkuat kerja sama internasional dalam menciptakan perdamaian serta stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk membuka babak baru dalam pembangunan dan keamanan kawasan setelah tercapainya gencatan senjata. Forum internasional tersebut diselenggarakan sebagai langkah nyata dalam menghentikan perang di Gaza, memperkuat upaya diplomasi global demi tercapainya stabilitas jangka panjang, serta menandai dimulainya era baru perdamaian di wilayah tersebut.

Mengutip laporan AP News, agenda utama konferensi ini mencakup pembahasan mengenai finalisasi gencatan senjata serta langkah-langkah pemulihan pascakonflik. KTT juga menyoroti pentingnya reformasi pada Otoritas Palestina agar dapat mengambil peran lebih besar dalam memimpin proses rekonstruksi dan pemulihan secara mandiri.

Pemilihan Sharm El-Sheikh sebagai lokasi pertemuan bukan tanpa alasan. Kota ini dipilih karena sebelumnya juga menjadi tempat penandatanganan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang menjadi dasar penting bagi kelanjutan proses perdamaian di Gaza.

Dengan digelar-nya KTT di kota tersebut, Mesir ingin menegaskan perannya sebagai mediator utama dalam proses perdamaian Timur Tengah sekaligus menunjukkan komitmen negara itu untuk terus memfasilitasi dialog dan kerja sama internasional demi tercapainya keamanan serta kesejahteraan bagi rakyat Palestina.

