Tujuh negara yang rayakan Diwali, selain India

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Hindu saat ini di berbagai belahan dunia tengah merayakan Diwali, atau yang dikenal juga sebagai Festival Cahaya. Perayaan ini identik dengan gemerlap lampu minyak, kembang api, serta suasana penuh kehangatan dan doa.

Meski Diwali berasal dari tradisi Hindu di India, ternyata perayaan ini juga dirayakan di banyak negara lain. Di berbagai tempat seperti Indonesia, Nepal, Malaysia, hingga Australia, ikut merayakan Diwali.

Diwali menjadi simbol kemenangan cahaya atas kegelapan dan kebaikan atas kejahatan. Menariknya, setiap negara memiliki cara tersendiri dalam memaknai dan merayakan hari suci ini.

Lantas, sebenarnya apa itu festival Diwali? Selain itu negara mana saja selain India yang merayakan Diwali? Simak penjelasan dan daftar-nya berikut ini, berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

Apa itu Diwali?

Perayaan Deepavali atau yang lebih dikenal dengan Diwali merupakan salah satu festival cahaya terbesar yang dirayakan setiap tahun oleh umat Hindu, Sikh, Jain, dan Buddha di berbagai penjuru dunia.

Tahun ini, momen suci tersebut berlangsung mulai Senin, 20 Oktober hingga Selasa, 21 Oktober 2025. Festival ini melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan serta kebaikan atas kejahatan.

Istilah Deepavali sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata “deepa” berarti lampu tanah liat, sedangkan “avali” berarti deretan atau barisan menggambarkan suasana khas perayaan ini yang dipenuhi dengan cahaya lampu berjejer indah di setiap rumah dan jalan.

7 Negara selain India yang merayakan Diwali 2025

1. Indonesia

Di Indonesia, perayaan Diwali berlangsung meriah terutama di kalangan diaspora India di kota-kota seperti Jakarta, Medan, dan Bali. Meskipun dirayakan oleh komunitas tertentu, suasananya turut dirasakan masyarakat sekitar.

Pura dan pusat kebudayaan India biasanya mengadakan doa bersama, pertunjukan musik, tari klasik, hingga pesta kuliner. Khusus di Bali, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, Diwali berpadu dengan tradisi lokal, menciptakan perayaan unik yang memadukan budaya India dan Nusantara.

2. Nepal

Di Nepal, perayaan Diwali dikenal dengan nama Tihar dan menjadi salah satu festival terbesar setelah Dashain. Pemerintah menetapkan Tihar sebagai hari libur nasional selama lima hari berturut-turut.

Setiap harinya memiliki makna khusus, mulai dari penghormatan terhadap hewan seperti sapi dan anjing, hingga hari khusus untuk mempererat hubungan antara saudara laki-laki dan perempuan.

3. Malaysia

Di Malaysia, Deepavali ditetapkan sebagai hari libur umum di sejumlah negara bagian seperti Kuala Lumpur, Selangor, Penang, Johor, dan Negeri Sembilan. Namun, di beberapa wilayah dengan populasi non-Hindu yang dominan, perayaannya tidak selalu berlangsung secara resmi. Meskipun begitu, suasana Deepavali tetap terasa semarak di kawasan dengan komunitas India yang besar, ditandai dengan lampu warna-warni dan aroma masakan tradisional.

4. Singapura

Pemerintah Singapura juga menetapkan Deepavali sebagai hari libur nasional. Setiap tahun, kawasan Little India berubah menjadi lautan cahaya dengan dekorasi megah, lampu-lampu berwarna, dan berbagai bazar khas. Umat Hindu memadati kuil-kuil untuk berdoa, sementara masyarakat umum turut menikmati hidangan manis tradisional dan pertunjukan budaya yang meriah.

5. Sri Lanka

Di Sri Lanka, perayaan Diwali yang dikenal dengan nama Deepawali merupakan salah satu festival paling penting bagi umat Hindu Tamil. Perayaan ini berlangsung selama lima hari, dengan tradisi menyalakan lampu minyak, berdoa di kuil, serta berkumpul bersama keluarga untuk berbagi makanan dan doa syukur. Suasana Sri Lanka selama Diwali dipenuhi cahaya, warna, dan kebersamaan.

6. Thailand

Di Thailand, Diwali dirayakan dengan nama Loi Krathong, yang berarti “mengapungkan keranjang”. Festival ini berlangsung pada malam bulan purnama di bulan ke-12 menurut kalender Thailand. Warga menyalakan lilin di atas perahu kecil yang dihanyutkan ke sungai, diiringi pertunjukan kembang api, parade perahu, dan acara budaya yang mempesona.

7. Australia

Perayaan Diwali di Australia semakin besar seiring bertambahnya populasi India, terutama di kota-kota seperti Sydney dan Melbourne. Salah satu yang paling terkenal adalah Diwali Festival di Federation Square, Melbourne, yang menampilkan pesta kembang api, tari tradisional India, hingga konser budaya. Festival ini menjadi ajang kebersamaan dan simbol keberagaman yang kuat di negeri kanguru.

