Daftar 11 negara ASEAN dan tahun bergabungnya, Timor Leste terbaru

Jakarta (ANTARA) - Di kawasan Asia Tenggara, kerja sama antarnegara terus berkembang sejak lahirnya ASEAN pada 8 Agustus 1967. Berawal dari lima negara pendiri, organisasi regional ini kini semakin kuat dengan bergabung-nya berbagai negara tetangga di kawasan.

Perjalanan panjang tersebut mencapai babak baru dalam KTT ke-47 ASEAN, saat Timor Leste resmi diterima sebagai anggota terbaru. Lantas, siapa saja negara yang tergabung dalam ASEAN sejak awal hingga sekarang?

Inilah daftar lengkap negara anggota ASEAN dari masa ke masa beserta tahun bergabung-nya, berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

Daftar negara anggota ASEAN dari awal sampai terbaru

Menurut informasi yang dirilis di laman resmi ASEAN, organisasi negara-negara Asia Tenggara ini lahir pada 8 Agustus 1967. Pembentukannya ditandai dengan penandatanganan Bangkok Declaration oleh lima negara yang menjadi motor awal kerja sama kawasan, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Sejak berdiri, ASEAN memiliki misi besar untuk menjaga kestabilan kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempererat hubungan sosial dan budaya antarbangsa di Asia Tenggara.

Perkembangannya tak berhenti di situ. Sejumlah negara kemudian ikut bergabung sehingga jumlah anggotanya kini mencapai 11 negara. Berikut urutan negara anggota beserta waktu resmi masuknya dalam ASEAN:

1. Indonesia menjadi anggota sejak berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967.

2. Malaysia turut menjadi bagian ASEAN sejak 8 Agustus 1967.

3. Filipina juga resmi masuk sebagai anggota pada 8 Agustus 1967.

4. Singapura bergabung bersama negara pendiri lainnya pada 8 Agustus 1967.

5. Thailand menjadi salah satu negara yang menandatangani deklarasi pembentukan pada 8 Agustus 1967.

6. Brunei Darussalam masuk ke dalam ASEAN pada 7 Januari 1984, tak lama setelah meraih kemerdekaan.

7. Vietnam resmi menjadi anggota pada 28 Juli 1995.

8. Laos bergabung ke ASEAN pada 23 Juli 1997.

9. Myanmar juga diterima sebagai anggota pada 23 Juli 1997.

10. Kamboja menyusul kemudian dan dinyatakan resmi bergabung pada 30 April 1999.

11. Timor Leste menjadi tambahan anggota terbaru pada 26 Oktober 2025, di KTT ke-47 ASEAN.

Masuknya Timor Leste sebagai anggota terbaru menjadi momentum penting bagi ASEAN. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat integrasi kawasan dan membuka lebih banyak peluang kolaborasi, baik di bidang ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan berkelanjutan.

Timor Leste resmi anggota ASEAN setelah penantian 14 tahun

Timor Leste kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai negara anggota ke-11. Momen bersejarah tersebut dikukuhkan dalam KTT ASEAN ke-47 yang digelar di Malaysia pada 26 Oktober 2025. Keputusan ini menjadi langkah penting yang memperkuat ikatan di kawasan Asia Tenggara.

Dengan bertambahnya Timor Leste, jumlah negara yang bergabung dalam ASEAN kini menjadi 11, semuanya bersepakat untuk terus memperkuat stabilitas kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi bersama, serta menjaga rasa kebersamaan antarbangsa di Asia Tenggara.

Penandatanganan dokumen deklarasi keanggotaan dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC). Seluruh pemimpin negara ASEAN hadir dalam kesempatan tersebut, termasuk Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.

Proses ini merupakan perjalanan panjang setidaknya 14 tahun sejak Timor Leste pertama kali mengajukan permohonan masuk ASEAN pada tahun 2011 saat kepemimpinan Jose Ramos-Horta.

Sebelumnya, pada 2022 Timor Leste telah diberi posisi sebagai pengamat dalam organisasi tersebut. Namun, status keanggotaan penuhnya baru bisa tercapai setelah berbagai persoalan teknis dan tantangan kerja sama mampu terselesaikan.

