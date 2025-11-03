Daftar lengkap 21 negara anggota APEC dan tahun bergabungnya

Senin, 3 November 2025 13:07 WIB

Jakarta (ANTARA) - Kerja sama antarnegara di kawasan Asia Pasifik memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satu wadah terbesar yang menaungi kolaborasi tersebut adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation.

Organisasi ini beranggotakan negara-negara di sekitar Samudra Pasifik yang berkomitmen memperkuat perdagangan bebas, pembangunan ekonomi, hingga inovasi lintas kawasan.

Pembahasan mengenai APEC kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT APEC 2025 di Korea Selatan dari tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2025.

Partisipasi Indonesia dalam forum ini menunjukkan besarnya peran Tanah Air dalam mendukung stabilitas ekonomi regional. Lantas, siapa saja yang menjadi anggota APEC? Simak daftar-nya berikut ini, berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

Daftar negara anggota APEC dan tahun bergabung-nya

Mengutip informasi dari laman resmi APEC, berikut adalah daftar 21 ekonomi yang saat ini menjadi bagian dari kerja sama APEC.

1. Australia – Menjadi anggota APEC sejak 6–7 November 1989

2. Brunei Darussalam – Bergabung pada 6–7 November 1989

3. Kanada – Resmi masuk pada 6–7 November 1989

4. Indonesia – Turut menjadi anggota awal pada 6–7 November 1989

5. Jepang – Menjadi bagian APEC pada 6–7 November 1989

6. Korea Selatan – Ikut serta sejak 6–7 November 1989

7. Malaysia – Masuk di gelombang pertama pada 6–7 November 1989

8. Selandia Baru – Bergabung pada 6–7 November 1989

9. Filipina – Resmi bergabung pada 6–7 November 1989

10. Singapura – Menjadi bagian APEC sejak 6–7 November 1989

11. Thailand – Termasuk anggota awal pada 6–7 November 1989

12. Amerika Serikat – Bergabung pada 6–7 November 1989

13. Tiongkok (China) – Masuk keanggotaan pada 12–14 November 1991

14. Hong Kong – Bergabung pada 12–14 November 1991

15. Chinese Taipei – Resmi menjadi anggota pada 12–14 November 1991

16. Meksiko – Menyusul bergabung pada 17–19 November 1993

17. Papua Nugini – Ikut bergabung pada 17–19 November 1993

18. Chile – Diterima sebagai anggota pada 11–12 November 1994

19. Peru – Bergabung pada 14–15 November 1998

20. Rusia – Resmi menjadi anggota pada 14–15 November 1998

21. Vietnam – Bergabung pada 14–15 November 1998

Dengan keanggotaan yang kini berjumlah 21 ekonomi, APEC terus berperan sebagai wadah kerja sama yang strategis dalam memperkuat perekonomian kawasan Asia Pasifik.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 di Korea Selatan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen memperkuat hubungan ekonomi internasional, sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama yang lebih luas di masa mendatang. Melalui forum ini, Indonesia diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bersama para mitra APEC lainnya.

Baca juga: Mengenal forum APEC: Wadah kerja sama ekonomi Asia Pasifik

Baca juga: China akan perkuat APEC di garis depan perekonomian global

Baca juga: Pemimpin APEC adopsi deklarasi bersama untuk perdalam kerja sama

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus

Editor: Alviansyah Pasaribu

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.