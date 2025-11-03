Mengapa forum APEC penting? Ini fungsi dan manfaatnya untuk Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kerja sama ekonomi kawasan masih menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan global. Salah satu forum terbesar yang berperan di dalamnya adalah APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), wadah ekonomi yang menaungi 21 negara di lingkar Pasifik.

Forum ini memiliki fungsi utama untuk memperkuat konektivitas perdagangan, investasi, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Peran APEC semakin menjadi sorotan bagi Indonesia, terlebih dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 yang diselenggarakan di Korea Selatan pada 31 Oktober–1 November 2025.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas peluang ekonomi, memperkuat kerja sama internasional, dan mendorong kepentingan nasional di kancah global.

Melalui keterlibatan-nya di APEC, Indonesia diharapkan dapat memperoleh banyak manfaat strategis bagi kemajuan ekonomi, terutama dalam hal perdagangan bebas, daya saing UMKM, inovasi digital, hingga ketahanan ekonomi di tengah dinamika global yang terus berubah.

Berikut ini adalah fungsi APEC dan manfaatnya bagi Indonesia, berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

Fungsi utama APEC dalam kerja sama ekonomi kawasan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kawasan

APEC dibentuk dengan misi besar untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang merata serta berkelanjutan di negara-negara Asia Pasifik melalui beragam program kolaboratif.

2. Membuka akses perdagangan dan investasi

Forum ini mendorong penghapusan berbagai hambatan tarif maupun non-tarif agar arus barang, jasa, dan investasi antar anggota semakin lancar dan saling menguntungkan.

3. Menguatkan kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas

Negara anggota dipersilakan saling bertukar pengalaman, berbagi teknologi, dan menerima dukungan teknis guna mempercepat kemajuan ekonomi terutama bagi negara berkembang.

4. Menjadi jembatan komunikasi bagi dunia usaha

APEC menyediakan ruang dialog bagi sektor swasta untuk menyampaikan tantangan dan peluang dalam sektor ekonomi dan perdagangan, sehingga kebijakan yang lahir lebih relevan dengan kebutuhan pelaku industri.

5. Mendorong liberalisasi perdagangan global tanpa bersifat eksklusif

Walau fokus di kawasan Asia Pasifik, APEC tetap mendukung sistem perdagangan dunia yang terbuka dan tidak mengarah pada pembentukan blok yang tertutup.

6. Menguatkan perdagangan bebas di Asia Tenggara

APEC turut mendukung upaya ASEAN dalam memperluas pasar bebas agar integrasi ekonomi regional semakin kuat dan saling terhubung.

7. Mewujudkan komunitas ekonomi yang saling terintegrasi

Dalam visi jangka panjang, APEC ingin menciptakan kawasan ekonomi yang lebih kompak dan terhubung, sehingga setiap anggota mampu bersaing di tingkat global.

Manfaat APEC bagi Indonesia

1. Forum yang dinamis dalam isu ekonomi global

APEC memberi ruang bagi Indonesia untuk ikut serta dalam diskusi berbagai tantangan ekonomi internasional secara lebih fleksibel dan adaptif.

2. Mendukung konsolidasi menuju perdagangan bebas

Keterlibatan Indonesia dalam APEC sejalan dengan upaya memperkuat perdagangan multilateral yang lebih terbuka serta berprinsip keadilan bagi seluruh anggota.

3. Mendorong peran sektor swasta dan masyarakat

Melalui APEC, partisipasi dunia usaha Indonesia semakin diperluas sehingga mampu bersiap menghadapi era liberalisasi perdagangan yang kompetitif.

4. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas

Indonesia mendapat peluang dalam berbagai program peningkatan skill, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing SDM dan institusi nasional.

5. Memperbesar potensi pertumbuhan perdagangan dan investasi

APEC menjadi pintu strategis bagi arus investasi dan ekspansi pasar bagi produk Indonesia di kawasan Asia Pasifik yang merupakan pasar terbesar dunia.

6. Wadah pertukaran pengalaman dan praktik terbaik

Indonesia dapat mempelajari strategi ekonomi negara lain, sekaligus membagikan keberhasilan nasional melalui dialog dan kolaborasi antar anggota.

7. Menegaskan posisi dan kepentingan nasional di kancah global

Partisipasi aktif di APEC membantu Indonesia memperkuat posisi ekonomi dalam hubungan internasional serta memastikan kepentingan nasional tetap diakomodasi di forum global yang terbuka.

