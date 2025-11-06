Profil Rama Duwaji, istri Zohran Mamdani sang Wali Kota New York

Jakarta (ANTARA) - Nama Rama Duwaji mencuat setelah sang suami, Zohran Mamdani, baru saja terpilih menjadi Wali Kota New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (4/11) malam.

Mamdani menjadi sosok fenomenal karena selain usianya yang baru berumur 34 tahun, ia juga menjadi pemimpin Muslim pertama keturunan India dan kelahiran Afrika yang menduduki jabatan tertinggi di kota New York.

Tak pelak, sosok sang istri pun menuai pula rasa penasaran publik sebab disebut-sebut ikut berada di balik keberhasilan strategi digital kampanye politik suaminya. Sosok Duwaji memang tak silau terhadap sorot kamera di tengah profil suaminya yang kian melambung.

Meski tak melulu hadir saat kampanye suaminya, Duwaji hadir kala malam pemilihan Wali Kota New York pada 24 Juni, dan ikut naik ke atas panggung setelah sang suami menyampaikan pidato kemenangannya pada Selasa (4/11) malam.

Setelah nanti Zohran Mamdani resmi dilantik pada 1 Januari 2026 sebagai Wali Kota New York maka Rama Duwaji akan menjadi "first lady" termuda dari kalangan Gen Z dalam sejarah kota yang kerap dijuluki "Big Apple" tersebut.

Berikut profil dan riwayat hidup Rama Duwaji yang dapat disimak.

Duwaji merupakan keturunan Suriah yang lahir di Houston, AS, pada tahun 1997. Ia lalu tinggal di Texas hingga keluarganya pindah ke Dubai saat ia berusia sembilan tahun. Berdasarkan bio Instagram-nya, Duwaji bekerja sebagai ilustrator dan animator.

Duwaji merupakan lulusan Virginia Commonwealth University School of the Arts di Qatar sebelum pindah ke kampus utama di Richmond untuk menyelesaikan gelar sarjananya. Ia kemudian meraih gelar Magister Seni Rupa dari School of Visual Arts, New York, pada tahun 2024.

Ia diketahui pernah mengikuti sejumlah program residensi seniman di Lebanon hingga Prancis. Ia kemudian pindah ke New York pada tahun 2021 untuk mengejar karier seninya.

Karya ilustrasinya pernah muncul di sejumlah media besar seperti di The New Yorker, BBC, The Washington Post, hingga Vogue. Ia juga pernah bekerja dengan klien-klien ternama seperti Apple hingga Spotify.

Duwaji yang gemar menciptakan keramik buatan tangan itu juga pernah mengajar lokakarya ilustrasi dan animasi. Adapun sebagian besar karya seninya menampilkan ilustrasi hitam-putih dan kerap mengusung tema identitas, perlawanan, dan ketidakadilan, terutama melalui sudut pandang pro-Palestina .

Ia menikah dengan Mamdani awal tahun ini, yang dikenalnya lewat aplikasi kencan Hinge pada tahun 2021. Dalam pidato kemenangannya pada Selasa (4/11) malam, Mamdani pun menyampaikan terima kasih kepada sosok Duwaji yang disebutnya sebagai istri luar biasa, "Tak ada seorang pun yang lebih kuinginkan untuk berada di sisiku saat ini, dan di setiap momen."

Baca juga: Ketika New York Memilih Sosialis Muslim sebagai Wali Kota

Baca juga: Walkot London sambut kemenangan Mamdani di New York: Harapan menang

Baca juga: Zohran Mamdani diprediksi menangkan pemilihan Wali Kota New York City

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida

Editor: Alviansyah Pasaribu

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.