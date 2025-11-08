Ini sosok Rama Duwaji, "First Lady" New York Gen Z & Muslim pertama

Jakarta (ANTARA) - New York City baru saja mengukir sejarah baru dalam kancah politiknya. Di usianya yang baru 34 tahun, Zohran Mamdani berhasil menjadi Wali Kota baru termuda dan Muslim pertama.

Tak hanya itu, Zohran juga tercatat sebagai keturunan Asia Selatan pertama yang berhasil memimpin kota metropolitan terbesar di Amerika Serikat tersebut.

Namun di balik pencapaian ini, ada sosok perempuan muda Gen Z yang berperan di belakang layar atas kesuksesan Walikota New York terpilih itu.

Sosok wanita itu ialah Rama Duwaji, istri Zohran Mamdani, yang akan segera menyandang gelar sebagai "First Lady" atau Ibu Negara New York termuda dan beragama Islam pertama pada Januari 2026.

Lantas, siapakah sosok Rama Duwaji ini?

Rama Sawaf Duwaji merupakan seorang seniman berbakat keturunan Damaskus, Muslim Suriah yang baru berusia 28 tahun. Sosok yang bernama lengkap Rama Sawaf Duwaji ini lahir di Houston, Texas, AS, pada 30 Juni 1997.

Diketahui ayahnya berprofesi sebagai pengembang perangkat lunak, sementara ibunya merupakan seorang dokter.

Meski saat ini menetap di Brooklyn, New York, sosok yang akan menjadi Ibu Walikota New York ini diketahui menghabiskan masa kecilnya bersama keluarga muslimnya di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Ia pindah ke tempat tersebut saat dirinya berusia sembilan tahun.

Pendidikan Rama Duwaji

Rama menempuh pendidikan tingginya di Virginia Commonwealth University School of Arts dan lulus pada 2019 dengan predikat cumlaude. Kelulusannya itu pun membuatnya memperoleh gelar sebagai Bachelor of Fine Arts (BFA) in Communication Arts pada 2019.

Sebelumnya, saat menempuh pendidikannya itu, dirinya sempat belajar di kampus cabangnya yang berada di Doha, Qatar. Namun, ia pun melanjutkan pendidikannya ke kampus utama yang berada di Richmond, Virginia.

Tak berhenti, dia pun melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di School of Visual Arts (SVA), New York City. Selang sekitar 5 tahun kemudian, Rama pun berhasil meraih gelar Master of Fine Arts (MFA) in Illustration as Visual Essay pada 2024.

Jejak karir Rama Duwaji

Dengan gelar pendidikannya itu, Rama memilih berkarir sebagai ilustrator digital, animator pendek, hingga terjun sebagai pengrajin keramik.

Sebagai seorang perajin keramik, dirinya tak bekerja secara asal. Ia sering menggabungkan antara kecintaannya terhadap ilustrasi serta pottery untuk menciptakan piring dengan gambar tangan yang unik.

Selain itu, melalui pekerjaan sebagai seorang seniman, dirinya juga kerap mengangkat berbagai isu, mulai dari representasi perempuan, hubungan sesama manusia, kesehatan mental, hingga isu politik yang mendalam, termasuk kritik atas genosida yang terjadi di Gaza, Palestina.

Di samping itu, ada salah satu karyanya yang terkenal, yakni ilutrasi untuk majalah Vogue yang menyoroti para pekerja garmen di kota New York. Dimana karyanya itu berjudul “The Cutter, the Sewer, and the Grommet Queen”.

Ia pun terbilang sukses dengan karirnya tersebut. Banyak karyanya yang berhasil eksis di sejumlah publikasi bergengsi, layaknya The New Yorker, BBC, The Washington Post, VICE, Vogue, Apple, Spotify, hingga Tate Modern.

Bahkan selain menjadi seniman, Duwaji juga diketahui aktif menjadi mengajar di lokakarya ilustrasi, animasi, hingga keramik, termasuk tahun 2021 pernah bekerja sama dengan platform kreatif bernama It’s Nice That.

Awal mula bertemu sang suami, Zohran Mamdami

Siapa sangka Rama Duwaji bertemu pertama kali dengan suaminya, Zohran Mamdani pada 2021 melalui aplikasi kencan bernama Hinge.

Berawal dari Hinge, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk hidup bersama melalui pertunangan terlebih dahulu yang digelar pada Oktober 2024 lalu.

Hingga pada Februari 2025, keduanya pun melangsungkan pernikahan di City Clerks’s Office, Manhattan, dan berlanjut menggelar perayaan pernikahan secara mewah pada Juli 2025 di Uganda.

Di samping itu, ada sebuah ungkapan yang muncul dari suaminya itu. Di mana dirinya mengatakan bahwa Rama bukanlah sekedar istrinya saja, melainkan sosok seniman luar biasa yang layak dikenal dengan caranya sendiri.

“Rama bukan sekedar istriku, dia seniman luar biasa yang pantas dikenal dengan caranya sendiri. Kalian boleh mengkritik pandanganku, tapi jangan keluargaku,” tulis Zohran saat istrinya menjadi sasaran karena foto pernikahan dan informasinya menyebar.

