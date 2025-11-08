Profil Ghazala Hashmi, wanita Muslim yang jadi Wakil Gubernur Virginia

Jakarta (ANTARA) - Setelah nama Zohran Mamdani mengguncang publik karena menjadi Muslim pertama yang terpilih sebagai Wali Kota New York pada Selasa (4/11) malam, kini sorotan publik tertuju pada sosok Ghazala Hashmi.

Pada malam yang sama dengan Zohran Mamdani diumumkan sebagai Wali Kota New York, Ghazala Hashmi mencetak sejarah sebagai wanita Muslim pertama yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Virginia.

Bukan hanya di Virginia, ia bahkan menjadi wanita Muslim pertama yang terpilih menduduki jabatan wakil gubernur di seluruh negara bagian mana pun yang ada di Amerika Serikat (AS).

Hashmi memenangkan kontestasi bersama pasangan sesama Demokrat, Abigail Spanberger, yang juga menorehkan sejarah sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai Gubernur Virginia.

Bahkan sebelum mencetak sejarah di tingkat pimpinan negara bagian, ia lebih dulu menjadi Muslim pertama dan warga keturunan Amerika-India yang duduk di Senat Virginia.

Dalam pidato kemenangannya pada Selasa (4/11) malam, Ghazala Hashmi mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya dan mengatakan, "Bersama-sama, kita telah mengukir jalan bersejarah yang baru".

Berikut profil dan riwayat hidup Ghazala Hashmi yang dapat disimak.

Perempuan yang memiliki nama lengkap Ghazala Firdous Hashmi itu lahir di Hyderabad, India, pada 5 Juli 1964. Keluarganya kemudian pindah ke AS pada tahun 1969 ketika dirinya baru berusia empat tahun dan menetap di Georgia.

Ia menempuh studi Sastra Inggris di Georgia Southern University, dan meraih gelar doktor (PhD) di bidang sastra Amerika dari Emory University di Atlanta, AS.

Sebelum terjun ke politik, Hashmi merupakan seorang dosen dan administrator akademis selama puluhan tahun. Ia pertama kali mengajar di University of Richmond dan kemudian di Reynolds Community College, tempat di mana ia mendirikan Center for Excellence in Teaching and Learning.

Ia menikah dengan Azhar Rafiq pada akhir 1980-an dan dikarunia dua orang putri, yakni Yasmin dan Noor. Keluarga Hashmi kemudian tinggal di kawasan Richmond sejak pada 1991.

Hashmi pertama kali terjun politik pada tahun 2019, ketika ia terpilih menjadi perempuan Muslim pertama yang duduk di Senat Negara Bagian Virginia. Pada tahun 2023, ia berhasil mempertahankan posisinya sebagai petahana di Senat Negara Bagian Virginia.

Enam tahun berselang, Hashmi kembali mencetak sejarah menjadi wanita Muslim pertama yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Virginia. Terlepas dari prestasi bersejarah itu, publik kini menanti kebijakan-kebijakan publik yang akan ia gulirkan untuk negara bagian Virginia.

