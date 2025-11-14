Deretan negara yang paling banyak dikunjungi, Prancis nomor satu

Jakarta (ANTARA) - Setiap negara punya ciri khas pesonanya tersendiri. Ada negara yang kaya akan pemandangan alamnya, ada yang memikat lewat sejarah budayanya, hingga ada yang membuat jatuh cinta pada cita rasa kulinernya.

Hal tersebut menjadi alasan para wisatawan yang rela menempuh perjalanan jauh hingga lintas benua, demi mengunjungi dan merasakan langsung pengalaman yang hanya bisa ditemukan di negara tersebut.

Lantas, negara mana yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan dunia?

Mengutip laporan Forbes, terdapat 10 negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan dunia, berdasarkan riset salah satu perusahaan travel Go2Africa.

Mereka merangkum negara-negara yang paling banyak menerima kunjungan internasional sepanjang 2024 sesuai data resmi badan pariwisata global.

Selengkapnya, berikut daftar negara yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2024. Daftar ini juga bisa menjadi rekomendasi liburan ke luar negeri Anda di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026.

1. Prancis – 100 juta wisatawan

Prancis kembali mencatat rekor sebagai negara dengan kunjungan wisatawan terbanyak pada 2024, yakni mencapai 100 juta orang.

Negeri ini memiliki ragam lanskap dan budaya, mulai dari kebun anggur yang tersinari matahari, pantai yang tenang, hamparan Pegunungan Alpen yang diselimuti salju, Paris dengan Menara Eiffel sebagai spot romantis, Provence dengan ladang lavender, serta Notre-Dame yang arsitekturnya turut menambah pesona Prancis di mata wisatawan.

Bagi pengunjung yang datang pertama kali, kekayaan seni, bangunan bersejarah, dan kuliner seperti croissant, tiram segar, serta Brie de Meaux menjadi pengalaman yang sangat berkesan.

2. Spanyol – 94 juta wisatawan

Spanyol mengumpulkan 94 juta kunjungan sepanjang 2024, berkat kekayaan budaya dan tradisinya yang kental.

Setiap kotanya memiliki karakter yang berbeda, seperti Madrid yang modern, Barcelona dengan seni dan pantainya, hingga Granada dan Sevilla yang kaya warisan sejarah.

Festival besar seperti La Tomatina dan Las Fallas ikut menjadi daya tarik tersendiri. Sementara itu, sajian kuliner khas Spanyol semakin memperkuat pengalaman wisata mereka yang datang.

3. Amerika Serikat – 72,4 juta wisatawan

Amerika Serikat mencatat 72,4 juta kunjungan pada 2024. Negara ini menawarkan ragam suasana yang sulit disaingi, dari skyline New York yang ikonik, museum kelas dunia, sampai bentang alam Grand Canyon yang megah.

Kota-kota lain seperti Los Angeles, San Francisco, dan New Orleans turut menyajikan pengalaman yang tidak kalah menarik bagi wisatawan.

4. Italia – 68,5 juta wisatawan

Italia tetap menjadi tujuan impian banyak wisatawan dengan total 68,5 juta kunjungan. Pengaruh seni dan sejarahnya melekat kuat di berbagai kotanya.

Seperti Roma dengan bangunan kunonya, Venesia dengan kotanya yang romantis, Milan sebagai pusat kota, dan Florence sebagai rumah karya Renaisans.

Bahkan tidak lengkap rasanya berkunjung ke Italia tanpa menikmati hidangan khas seperti pasta, Barolo, atau gelato yang terkenal di seluruh dunia.

5. Turki – 52,6 juta wisatawan

Sebagai negara yang menghubungkan Eropa dan Asia, Turki menarik 52,6 juta wisatawan selama 2024.

Pesona Turki identik dengan kota Istanbul yang memiliki keunikan antara sejarah dan budaya melalui Hagia Sophia dan Grand Bazaar, Cappadocia dengan panorama balon udaranya, dan Ephesus menyuguhkan jejak zaman kuno.

Pantai-pantai Mediterania di Antalya dan Bodrum pun menjadi favorit para pelancong, hingga hidangan kuliner seperti kebab, baklava, dan simit tak kalah menarik menjadi alasan untuk kembali ke negara ini.

6. Meksiko – 45 juta wisatawan

Meksiko menarik 45 juta wisatawan berkat perpaduan budaya kuno dan keindahan alamnya.

Dengan pesona jejak peradaban Aztec, kota kolonial Oaxaca, hingga pemandangan bawah laut Cozumel menawarkan pengalaman wisata yang beragam bagi wisatawan.

Pantai Holbox juga menjadi salah satu destinasi yang banyak dipilih wisatawan, hingga kuliner khasnya seperti taco.

7. Hong Kong – 44,5 juta wisatawan

Hong Kong menjadi tujuan Asia pertama dalam daftar dengan total 44,5 juta kunjungan. Kota ini memiliki gedung-gedung tinggi, kuil bersejarah, kawasan perbelanjaan besar, hingga ruang terbuka hijau yang mudah dijangkau.

Wisatawan juga dapat menikmati budaya religi dengan mengunjungi Big Buddha di Pulau Lantau.

Sementara itu, kuliner seperti dim sum tradisional, wafel telur, hingga jajanan berbintang Michelin menjadi salah satu makanan favorit para pelancong yang datang ke Hong Kong

8. Inggris Raya – 41,2 juta wisatawan

Inggris Raya mencatat 41,2 juta wisatawan berkat kekayaan sejarah dan lanskap alamnya. London tetap menjadi pusat perhatian dengan Istana Buckingham, Tower Bridge, dan museum-museum besar lainnya.

Daerah lain seperti Cotswolds, dataran tinggi Skotlandia, hingga kota bersejarah seperti New York dan Edinburgh juga menjadi favorit wisatawan yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang.

9. Yunani – 40,7 juta wisatawan

Yunani menarik wisatawan yang ingin merasakan budaya Mediterania dan keindahan pulau-pulau eksotis. Santorini dengan bangunan putihnya dan Athena dengan situs arkeologi bersejarah menjadi tujuan utama.

Pada keindahan alamnya, Gunung Olympus kerap menjadi tujuan utama para wisatawan hingga mancanegara datang ke Yunani.

10. Jepang – 36,9 juta wisatawan

Jepang mencatat 36,9 juta kunjungan dan menjadi negara Asia kedua dalam daftar. Tokyo yang menjadi kota modern, Kyoto sebagai kota adat budaya, serta Hokkaido dengan lanskap alam yang luas menjadi daya tarik utama para wisatawan yang datang ke negara Sakura ini.

Selain negara teratas tersebut, terdapat lima negara lain yang turut ramai didatangi para wisatawan dunia, seperti Thailand yang berhasil menarik 35,5 juta wisatawan, Tiongkok dengan 32 juta wisatawan, Austria dengan 31 juta wisatawan, Arab Saudi dengan 30 juta wisatawan, hingga Uni Emirat Arab yang berhasil menarik 28,2 juta wisatawan pada 2024.

Baca juga: Menara Eiffel di Paris dibuka lagi untuk turis pada 25 Juni

Baca juga: Paris larang bus turis masuk pusat kota

Baca juga: Bis turis di Paris promosikan Wonderful Indonesia

Pewarta: Putri Atika Chairulia

Editor: Alviansyah Pasaribu

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.