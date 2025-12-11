5 terowongan kereta api terpanjang di dunia, dari Swiss hingga Spanyol

Jakarta (ANTARA) - Kemajuan transportasi kereta api tidak hanya bergantung pada teknologi gerbong dan rel, tetapi juga pada kemampuan suatu negara membangun infrastruktur yang mampu menembus beragam kondisi alam.

Salah satu pencapaian terbesar dalam bidang ini adalah hadirnya terowongan kereta berukuran sangat panjang, yang dibangun untuk mempersingkat perjalanan, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat konektivitas antarkota maupun antarnegara.

Deretan terowongan kereta terpanjang di dunia ini menunjukkan bagaimana inovasi teknik sipil dapat menjawab tantangan geografis mulai dari pegunungan, batuan keras, hingga wilayah bawah laut.

Bagi Anda yang tertarik pada perkembangan infrastruktur global mengenai terowongan kereta api terpanjang di dunia, berikut ini adalah 5 terowongan kereta terpanjang di dunia, berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

Daftar terowongan kereta terpanjang di dunia

1. Terowongan dasar Gotthard, Swiss — 57,09 km

Terowongan Dasar Gotthard mulai beroperasi pada 2016 dan memiliki panjang 57,09 km, menjadikannya terowongan kereta api terpanjang di dunia. Infrastruktur raksasa ini menembus Pegunungan Alpen Swiss dan menjadi jalur datar pertama yang melintas di bawah kawasan pegunungan tersebut.

Terowongan ini merupakan bagian dari proyek besar NRLA (New Rail Link through the Alps), bersama Terowongan Dasar Ceneri dan Lötschberg. Kehadirannya meningkatkan kapasitas angkutan kereta, terutama di koridor Rotterdam–Basel Genoa, sehingga mendorong peralihan distribusi barang dari transportasi darat berbasis truk ke moda kereta yang lebih efisien.

2. Terowongan Seikan, Jepang — 53,9 km

Terowongan Seikan yang membentang sekitar 53,85 km dikenal sebagai terowongan kereta api terpanjang dan terdalam di kawasan Asia. Jalur ini berada di bawah Selat Tsugaru dan menghubungkan pulau Honshu dengan Hokkaido.

Dibangun hingga 100 meter di bawah dasar laut dan mencapai kedalaman 240 meter dari permukaan laut, terowongan ini resmi dibuka pada 1988. Hingga kini, Seikan dilintasi kereta cepat Shinkansen dan layanan kereta regional. Sekitar 23,3 km bagiannya berada tepat di bawah dasar laut, menjadikannya terowongan bawah laut terpanjang kedua di dunia setelah Terowongan Channel.

3. Terowongan Channel, Prancis/Inggris — 50,5 km

Terowongan Channel memiliki panjang 50,5 km dan menghubungkan Prancis serta Inggris melalui Selat Inggris. Menghubungkan Coquelles di Prancis dengan Folkestone di Inggris, terowongan ini menjadi jalur kereta bawah laut terpanjang di dunia.

Setelah proses konstruksi selama enam tahun dan biaya sekitar 14,7 miliar dolar AS, terowongan ini resmi dibuka pada 1994. Terdiri dari dua terowongan jalur tunggal dan satu terowongan layanan di tengah, struktur ini dilengkapi lorong penghubung setiap 375 meter. Dua persimpangan khusus juga memungkinkan kereta berpindah jalur saat diperlukan.

4. Terowongan Yulhyeon, Korea Selatan — 50,3 km

Terowongan Yulhyeon sepanjang 50,3 km berada di Provinsi Gyeonggi dan dibuka pada Desember 2016. Terowongan ini merupakan bagian utama dari jalur kereta cepat Suseo–Pyeongtaek yang totalnya mencapai 61,1 km.

Dirancang untuk kecepatan hingga 300 km/jam, terowongan berkonstruksi jalur ganda ini biasanya dilalui kereta dengan kecepatan jelajah sekitar 240 km/jam, termasuk pemberhentian di Stasiun Dongtan. Pembangunannya menerapkan New Austrian Tunnelling Method dan memakan waktu sekitar empat tahun.

5. Terowongan Guadarrama, Spanyol — 28,4 km

Sebagai terowongan kereta terpanjang di Spanyol, Terowongan Guadarrama memiliki dua jalur paralel sepanjang 28,4 km yang menembus Pegunungan Sierra de Guadarrama. Terowongan ini merupakan bagian dari rute kereta cepat Madrid–Valladolid.

Dibuka pada 2007 setelah pembangunan selama lima tahun, terowongan ganda ini berdiameter dalam 8,5 meter dan berjarak sekitar 30 meter satu sama lain. Setiap 250 meter terdapat lorong penghubung yang menghubungkan kedua jalur untuk kebutuhan operasional dan keselamatan.

Itulah deretan terowongan kereta api terpanjang di dunia, masing-masing menunjukkan inovasi teknik sipil dan teknologi transportasi modern yang terus berkembang.

Keberadaan terowongan-terowongan ini bukan hanya mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga membuka akses baru antar wilayah, memperkuat konektivitas lintas negara, dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Dengan semakin majunya teknologi konstruksi, bukan tidak mungkin proyek-proyek terowongan berukuran lebih panjang dan lebih efisien akan terus bermunculan di masa mendatang.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus

Editor: Alviansyah Pasaribu

