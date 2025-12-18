Patung Liberty roboh? Ini fakta dan makna replikanya di Brasil

Jakarta (ANTARA) - Patung Liberty selama ini dikenal sebagai simbol kebebasan dan persahabatan yang melekat kuat dengan kota New York dan Amerika Serikat. Namun, belakangan muncul kabar yang menyebutkan bahwa monumen ikonik tersebut dikabarkan roboh, sehingga memicu rasa penasaran sekaligus kekhawatiran publik.

Informasi yang beredar luas di media sosial pun menimbulkan beragam spekulasi. Dimana sebuah video yang beredar luas memperlihatkan monumen ikonik tersebut terlihat condong sebelum akhirnya seolah-olah tumbang akibat terpaan angin kencang.

Di balik kabar tersebut, terdapat fakta yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tak hanya soal isu robohnya Patung Liberty, monumen bersejarah ini juga menyimpan makna simbolik yang diusung.

Berikut ini akan mengulas secara ringkas mengenai fakta sebenarnya patung Patung Liberty yang roboh, serta makna dari Patung Liberty berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

Patung Liberty asli dipastikan tidak roboh

Perlu diluruskan sejak awal, Patung Liberty yang asli di Liberty Island, New York, Amerika Serikat, dipastikan tidak mengalami keruntuhan. Hingga saat ini, monumen ikonik tersebut masih berdiri tegak dan aman.

Video yang sempat viral di media sosial ternyata bukan memperlihatkan Patung Liberty di Amerika Serikat, melainkan sebuah replika yang berada di Brasil. Kemiripan bentuk patung inilah yang membuat banyak orang salah mengira lokasi kejadian.

Peristiwa tersebut kembali menegaskan pentingnya mengecek kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.

Kronologi replika Patung Liberty roboh di Brasil

Berdasarkan sejumlah laporan, replika Patung Liberty di Brasil roboh secara mendadak dan momen tersebut terekam dalam video yang kemudian menyebar luas. Dalam rekaman yang beredar, patung setinggi sekitar 24 meter itu terlihat sudah dalam kondisi miring sebelum akhirnya ambruk akibat terjangan angin kencang.

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat, bertepatan dengan puncak badai. Otoritas cuaca mencatat kecepatan angin di wilayah itu mencapai lebih dari 90 kilometer per jam.

Sebelumnya, Pertahanan Sipil setempat juga telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem kepada warga di kawasan metropolitan, termasuk potensi hujan lebat dan angin kencang, melalui pesan darurat ke ponsel.

Replika Patung Liberty itu berdiri di area parkir megastore Havan yang berlokasi di Guaíba, negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil. Meski sebagian area toko masih beroperasi, akses ke sekitar lokasi patung yang roboh langsung dibatasi demi keamanan.

Warga dan pengunjung yang berada di sekitar lokasi sempat terkejut, namun tidak ada laporan korban jiwa. Kerusakan yang terjadi pun hanya terbatas pada struktur patung. Manajemen Havan menjelaskan bahwa replika tersebut telah dipasang sejak tahun 2020 dan dibangun sesuai standar teknis serta sertifikasi rekayasa yang berlaku.

Makna Patung Liberty di Amerika Serikat dan replikanya di Brasil

Patung Liberty asli berada di Liberty Island, Pelabuhan New York, yang terletak di antara negara bagian New York dan New Jersey. Patung ini telah lama menjadi simbol kebebasan, demokrasi, dan harapan, terutama bagi para imigran yang dahulu pertama kali menginjakkan kaki di Amerika Serikat melalui Pelabuhan New York.

Digambarkan sebagai sosok perempuan berjubah, Patung Liberty mengenakan mahkota dan mengangkat obor di tangan kanan. Sementara di tangan kirinya, ia memegang sebuah tablet bertuliskan “JULY IV, MDCCLXXVI” dalam angka Romawi, yang merujuk pada tanggal Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat.

Menariknya, sosok Patung Liberty tidak terinspirasi dari figur terkenal. Desainnya justru dipengaruhi oleh konsep patung raksasa di Timur Tengah serta gambaran peran perempuan pada masa itu.

Adapun replika Patung Liberty di Brasil mencerminkan kuatnya pengaruh simbol kebebasan, modernitas, dan nilai hubungan internasional yang melekat pada monumen tersebut, meskipun konteks dan fungsinya berbeda dari patung asli di Amerika Serikat.

