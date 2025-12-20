Selain Patung Liberty, Ini daftar landmark ikonik megah di dunia

Jakarta (ANTARA) - Berbagai belahan dunia menyimpan bangunan megah yang bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga simbol kemewahan dan kejayaan peradaban.

Seperti Amerika Serikat yang memiliki Patung Liberty yang berdiri kokoh di pintu masuk Kota New York, dan negara-negara lain yang juga mempunyai landmark ikonik tak kalah memukau.

Bangunan-bangunan ini tidak sekadar menjadi identitas sebuah negara. Keberadaannya juga berperan sebagai daya tarik utama wisatawan mancanegara.

Selain berfoto di depan bangunan terkenal ini, wisatawan juga bisa merasakan langsung nilai seni, sejarah, dan kemewahan yang melekat di dalamnya. Untuk selengkapnya, berikut 14 landmark ikonik mewah di berbagai penjuru dunia.

1. Menara Eiffel (Prancis)

Menara Eiffel merupakan ikon Paris yang mendominasi cakrawala kota dengan tinggi 325 meter. Dibangun pada 1889 oleh Gustave Eiffel, menara ini pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia selama sekitar 40 tahun.

Hingga saat ini, Menara Eiffel identik dengan suasana romantis Paris dan telah dikunjungi lebih dari 200 juta wisatawan.

2. Taj Mahal (India)

Taj Mahal dikenal luas berkat arsitekturnya yang megah serta kisah cinta di balik pembangunannya, di mana Kaisar Shah Jahan mendirikan monumen ini sebagai penghormatan terakhir bagi sang istri, Mumtaz Mahal.

Pembangunannya berlangsung dari 1630 hingga 1653 dan diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1983.

3. Menara Pisa (Italia)

Menara Pisa menjadi terkenal karena kemiringan bangunannya yang terjadi akibat kondisi tanah. Dibangun selama hampir 200 tahun dan rampung pada 1399, kemiringan tersebut membuat tinggi menara berkurang dari 60 meter menjadi sekitar 56 meter di sisi terendah. Meski miring, menara ini tetap berdiri kokoh setelah fondasinya diperkuat pada tahun 2000.

4. Big Ben (Inggris)

Big Ben adalah nama lonceng besar di sebelah utara Istana Westminster, London. Kemudian, menara ini diberi nama Elizabeth Tower (Menara Elizabeth), saat pesta 60 tahun Ratu Elizabeth II memimpin Britania Raya dan Wilayah Persemakmuran.

Berdiri sejak 1858, Big Ben memiliki nilai sejarah tersendiri bagi masyarakat Inggris. Landmark ini pun pernah meraih rekor sebagai "Menara jam empat sisi terbesar dengan lonceng".

5. Burj Khalifa (Uni Emirat Arab)

Burj Khalifa menjadi ikon utama Dubai sekaligus gedung tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 828 meter.

Bangunan 160 lantai ini juga dilengkapi lift tercepat di dunia dengan kecepatan hingga 16,7 meter per detik, sehingga menjadi simbol arsitektur modern dan kemajuan teknologi.

6. Ka’bah (Arab Saudi)

Ka’bah yang berada di tengah Masjidil Haram, Mekkah merupakan pusat spiritual umat Islam di seluruh dunia. Selain sebagai bangunan suci, Ka’bah juga menjadi landmark ikonik yang megah dan arah kiblat dalam pelaksanaan shalat umat Muslim.

7. Christ the Redeemer (Brasil)

Patung Christ the Redeemer menjadi simbol Rio de Janeiro sejak diresmikan pada 1931. Berdiri di puncak Gunung Corcovado dengan tinggi sekitar 98 kaki, landmark ini juga menjadi titik favorit wisatawan untuk menikmati panorama kota dari ketinggian.

8. St Peter’s Basilica (Vatikan)

Basilika Santo Petrus merupakan gereja terbesar di dunia yang memiliki makna religius bagi umat Katolik. Dibangun dari tahun 1506 hingga 1626, gereja seluas 23.000 m2 ini diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Santo Petrus dan mampu menampung lebih dari 60 ribu orang.

9. Museum Louvre (Prancis)

Museum Louvre menjadi salah satu landmark paling terkenal di Paris. Museum ini menyimpan berbagai karya seni kelas dunia, termasuk lukisan Mona Lisa, dan dikenal dengan arsitektur piramida kacanya yang ikonik.

10. Sydney Opera House (Australia)

Sydney Opera House merupakan simbol Australia dengan desain arsitektur modern yang unik. Dirancang oleh arsitek Denmark Jorn Utzon, bangunan ini terletak di kawasan Sydney Harbour dan ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 2007.

11. Empire State Building (Amerika Serikat)

Empire State Building adalah ikon Manhattan yang populer lewat berbagai film Hollywood. Pengunjung dapat naik hingga lantai 102 untuk menikmati pemandangan Kota New York dari ketinggian sekitar 1.250 kaki.

12. Wat Pho (Thailand)

Wat Pho atau Temple of the Reclining Buddha, terletak di Bangkok dan dikenal dengan patung Buddha berbaring yang megah. Kuil ini pun memiliki keindahan arsitektur khas tradisional Thailand yang sangat detail.

13. Shwedagon Pagoda (Myanmar)

Shwedagon Pagoda di Yangon dikenal dengan kemewahan arsitekturnya yang dilapisi emas dan dihiasi ribuan batu mulia, mulai dari safir hingga berlian. Pagoda ini menjadi simbol spiritual sekaligus kebanggaan masyarakat Myanmar.

14. Candi Borobudur (Indonesia)

Candi Borobudur juga turut membuktikan bahwa Indonesia memiliki landmark kelas dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah monumen Buddhis terbesar di dunia ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 dan memiliki 504 arca serta stupa ikonik. Setelah sempat terlupakan, Borobudur direstorasi secara besar-besaran pada periode 1907–1983 untuk mengembalikan kejayaannya.

