Jakarta (ANTARA) - Negara Venezuela menjadi sorotan dunia setelah kabar penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Presiden AS Donald Trump.

Namun, di balik isu politik tersebut, negara yang terletak di ujung utara Amerika Selatan ini menyimpan banyak fakta menarik lain, selain soal kekayaan minyak buminya.

Venezuela, atau secara resmi bernama Republik Bolivarian Venezuela, beribu kota di Caracas dan memiliki luas wilayah sekitar 912.050 km².

Negara ini dihuni oleh kurang lebih 30,5 juta penduduk yang mayoritas menggunakan Bahasa Spanyol sebagai bahasa sehari-hari.

Dari sisi kepercayaan, sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen, dengan sekitar 48 persen Katolik Roma dan 31,6 persen Protestan. Untuk sistem waktu, Venezuela berada di zona UTC-4 atau Waktu Standar Venezuela.

Berikut sejumlah fakta menarik tentang Venezuela yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Sejarah panjang Venezuela

Jejak kehidupan manusia di Venezuela sudah ada sejak sekitar 10.000 tahun lalu, yang dibuktikan dengan keberadaan suku Carib, Arawak, dan Chibcha.

Wilayah ini juga dikenal oleh penjelajah Eropa, termasuk Christopher Columbus yang tiba pada 1498. Setelah lepas dari penjajahan Spanyol dan runtuhnya Republik Gran Colombia pada 1830, Venezuela akhirnya berdiri sebagai negara berdaulat.

2. Asal-usul nama “Venesia Kecil”

Nama Venezuela berasal dari kata Italia Veneziola yang berarti “Venesia kecil”. Nama ini diberikan oleh Amerigo Vespucci pada 1499 karena rumah-rumah panggung di sekitar Danau Maracaibo. Hal ini mengingatkannya pada Kota Venesia di Italia.

3. Geografi dan kekayaan alam

Venezuela berbatasan langsung dengan Brasil, Guyana, dan Kolombia. Negara ini termasuk salah satu dari 17 negara megadiverse di dunia, dengan sekitar 57 persen wilayahnya berupa kawasan lindung.

Venezuela juga dikenal memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, gas alam melimpah, serta harga bahan bakar yang sangat murah. Bentang alamnya pun ikonik, seperti Danau Maracaibo dan Gunung Roraima yang menginspirasi novel The Lost World.

4. Keajaiban alam, satwa, dan kuliner

Venezuela menjadi rumah bagi Taman Nasional Canaima yang menyimpan Air Terjun Angel, air terjun tertinggi di dunia dengan ketinggian 979 meter.

Negara ini juga memiliki fenomena unik badai petir abadi, yaitu badai petir yang terjadi hampir 28 kali sepanjang tahun di pertemuan Sungai Catatumbo dan Danau Maracaibo.

Dari sisi fauna, Venezuela dihuni kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia, serta lumba-lumba air tawar berwarna merah muda di Sungai Orinoco.

Untuk kuliner, Venezuela dikenal memiliki tradisi pengolahan biji kakao khas warisan turun menurun dan menjadi salah satu penghasil cokelat berkualitas terbaik di dunia.

5. Kondisi sosial dan budaya

Meski kaya akan destinasi alam seperti Pegunungan Andes dan pantai Karibia, akses wisata ke Venezuela saat ini cukup terbatas karena isu keamanan.

Lalu, Venezuela punya budaya populer yang kuat, terutama dalam olahraga bisbol dan ajang kontes kecantikan. Negara ini pun banyak memenangkan gelar Miss Universe dan Miss World.

Salah satu tradisi uniknya adalah kebiasaan anak-anak bermain sepatu roda menuju gereja saat Natal di Caracas.

6. Infrastruktur yang unik

Ibu kota Caracas memiliki dua bangunan ikonik yang tak biasa, yakni Menara David yang sempat menjadi permukiman vertikal informal terbesar di dunia, serta El Helicoide, bangunan futuristik era 1950-an yang awalnya dirancang sebagai pusat perbelanjaan, namun kini berfungsi sebagai kantor polisi dan penjara.

