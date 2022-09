Sejumlah tank dan kendaraan tempur milik Rusia hancur akibat operasi penyerangan balasan tentara Ukraina di dekat Kota Izium, wilayah Kharkiv, Ukraina, Rabu (14/9/2022). Pasukan Ukraina berhasil memukul mundur tentara Rusia dari wilayah Kharkiv. ANTARA FOTO/Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS/wsj.