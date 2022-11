Presiden AS Joe Biden menyampaikan pernyataan tentang "pembebasan utang mahasiswa" saat kampanye di Pusat Sumber Daya Mahasiswa Central New Mexico Community College (CNM) di Albuquerque, New Mexico, AS, (3/11/2022). Mid-term elections” atau pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat guna memilih wakil-wakil negara bagian untuk Senat dan DPR akan berlangsung pada 8 November 2022. ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/aww.