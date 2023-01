Foto File: Pereli AS Ken Block melambaikan tangan kepada penonton saat kejuaraan Rally of Great Britain di Wales (13/11/2011). Ken Block yang merupakan pereli top dunia dan menjadi salah satu pendiri Hoonigan, meninggal dunia akibat kecelakaan saat mengendarai kendaraan salju di AS (2/1/2023). ANTARA FOTO/Action Images/Paul Harding/File Photo via Reuters/aww.