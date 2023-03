Presiden China Xi Jinping mengambil sumpah dalam Sidang Pleno Ketiga Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Great Hall of the People, di Beijing, China (10/3/2023). Xi Jinping secara resmi ditetapkan sebagai Presiden China untuk periode ketiga pada Jumat (10/3) waktu setempat. ANTARA FOTO/MARK R. CRISTINO/Pool via REUTERS/aww.