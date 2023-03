Daun-daun mati berserakan saat CH-47 Chinook Angkatan Darat AS yang mengangkut howitzer M777 bersiap untuk mendarat pada latihan militer yang merupakan bagian dari latihan militer gabungan Freedom Shield antara Korea Selatan dan AS, di lapangan latihan dekat zona demiliterisasi yang memisahkan Korea Selatan dan A.S. dua Korea di Pocheon, Korea Selatan, Minggu (19/3/2023). ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Hong-Ji/aww.