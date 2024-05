Donald Trump jadi mantan Presiden AS pertama yang divonis bersalah

Seseorang berperan menjadi calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump di luar pengadilan pidana Manhattan setelah pengumuman putusan dalam persidangan pidana Trump, New York, AS, Kamis (30/5/2024). Trump divonis bersalah atas 34 dakwaaan pemalsuan catatan bisnis untuk menyembunyikan pembayaran uang tutup mulut bagi bintang film porno Stormy Daniels dan menjadi mantan presiden AS pertama yang divonis bersalah atas kejahatan berat dalam hampir 250 tahun sejarah AS. ANTARA FOTO/REUTERS/Cheney Orr/foc.