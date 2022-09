ANTARA - Forum Ekonomi Timur (Eastern Economic Forum/EEF) ke-7 dimulai di kota timur jauh Vladivostok, Rusia, pada Senin (5/9). Bertajuk "Menuju Sebuah Dunia Multipolar" (On the Path to a Multipolar World), EEF menampilkan berbagai peluang ekonomi, investasi dan pariwisata dari seluruh 11 wilayah Timur Jauh Rusia. (XINHUA/Gracia Simanjuntak/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)