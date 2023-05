Shanghai gelar pameran seni Renaisans

ANTARA - Pameran bertajuk "Botticelli and the Renaissance", yang resmi dibuka pada Jumat (5/5), menjadi salah satu pameran terpopuler di Shanghai selama libur May Day di China. Ajang tersebut merupakan pameran Botticelli terbesar yang pernah digelar di China daratan, menghadirkan total 48 lukisan termasuk 10 mahakarya otentik buatan maestro Renaisans itu dari Museum Seni Uffizi di Italia. (Perwiranta/Satrio Giri Marwanto/Anom Prihantoro)