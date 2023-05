ANTARA - Sebuah pameran yang menyatukan berbagai karya dari 24 seniman kontemporer yang terinspirasi oleh interpretasi Asia terhadap bunga-bunga digelar di Barcelona, Spanyol. Pameran bertajuk "After the fog, the first flowers" itu berlangsung dari 26 April 2023 hingga 7 Januari 2024. (XINHUA/Nanien Yuniar/Soni Namura/Ardi Irawan)